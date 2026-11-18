रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक महत्वपूर्ण डील पर हस्ताक्षर किए हैं. यह डील भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के एडवांसमेंट और अप्रचलन प्रबंधन के लिए किया गया है. कुल लागत 1,976.40 करोड़ रुपये है.

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डील पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए. इस कदम से नौसेना के प्लेटफॉर्मों की हवाई रक्षा क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है. एडवांसमेंट के बाद सिस्टम में बेहतर विशेषताएं और प्रभावी रेंज वाली एंटी-एयर डिफेंस क्षमता उपलब्ध होगी.

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डील के अंतर्गत सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का व्यापक एडवांसमेंट किया जाएगा. बराक सिस्टम जहाजों को हवाई खतरों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. समय के साथ तकनीक पुरानी पड़ जाती है और पुर्जे अनुपलब्ध होने लगते हैं. अप्रचलन प्रबंधन का मतलब है कि पुराने घटकों को आधुनिक विकल्पों से बदला जाएगा ताकि सिस्टम लंबे समय तक प्रभावी बना रहे.

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एडवांसमेंट से प्रतिक्रिया की गति, सटीकता और लक्ष्य भेदने की क्षमता में सुधार आने की संभावना है. इससे नौसेना के जहाज समुद्र में बेहतर सुरक्षा के साथ गश्त और अभियान चला सकेंगे. भारतीय नौसेना की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली अत्यंत आवश्यक है.

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नौसेना की सुरक्षा में योगदान

आज समुद्री क्षेत्र में ड्रोन, मिसाइल और अन्य हवाई खतरे बढ़ रहे हैं. ऐसे में पॉइंट डिफेंस सिस्टम जहाज के करीबी दायरे में आने वाले खतरों को रोकने का काम करता है. बराक का एडवांसमेंट भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को बनाए रखने और बढ़ाने की दिशा है.

यह डील स्वदेशी प्रयासों के साथ-साथ विश्वसनीय विदेशी साझेदारों के साथ सहयोग को भी दर्शाता है. रक्षा सौदों में समय पर एडवांसमेंट और रखरखाव सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्मों की उम्र बढ़ाने और परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है. 1976 करोड़ रुपये से अधिक का यह निवेश नौसेना की दीर्घकालिक तैयारियों को मजबूत करेगा.

यह डील भारतीय नौसेना की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तर पर सुधार से सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ेगी. रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए इस सौदे से स्पष्ट है कि नौसेना के मौजूदा प्लेटफॉर्मों को अद्यतन रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आने वाले वर्षों में उन्नत बराक सिस्टम नौसेना की हवाई रक्षा को और प्रभावी बनाएगा तथा समुद्री सुरक्षा को मजबूती देगा.

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