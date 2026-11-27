Lucky Plant Vastu: घर को सुंदर और हरा-भरा बनाने के लिए लोग कई तरह के पौधे लगाते हैं. इनमें जेड प्लांट भी काफी लोकप्रिय है. वास्तु शास्त्र में इस पौधे को सुख-समृद्धि, धन और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है. इसकी गोल और मोटी पत्तियां देखने में सिक्कों जैसी लगती हैं. यही वजह है कि इसे मनी प्लांट या लकी प्लांट भी कहा जाता है. मान्यता है कि घर या ऑफिस में जेड प्लांट को सही दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं. हालांकि, इसे कहीं भी रख देना सही नहीं माना जाता. वास्तु के अनुसार, इसकी दिशा और स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं जेड प्लांट लगाने की सही दिशा, इसके फायदे और किन जगहों पर इसे रखने से बचना चाहिए.

और पढ़ें

जेड प्लांट क्या है और क्यों माना जाता है शुभ?

जेड प्लांट एक रसीला पौधा (Succulent Plant) है. इसकी पत्तियां मोटी, हरी और गोल आकार की होती हैं. पत्तियों का आकार सिक्कों जैसा होने के कारण इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, यह पौधा घर में सकारात्मकता, खुशहाली और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है.



इस पौधे को घर के अलावा ऑफिस, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी लगाया जाता है. मान्यता है कि इसे सही जगह पर रखने से कामकाज में तरक्की और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

जेड प्लांट लगाने की सबसे शुभ दिशा कौन सी है?

1. दक्षिण-पूर्व दिशा: वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इस दिशा का संबंध शुक्र ग्रह और अग्नि तत्व से माना जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में जेड प्लांट लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलते हैं. घर के लिविंग रूम या ऑफिस के दक्षिण-पूर्व कोने में इसे रख सकते हैं.

Advertisement

2. पूर्व दिशा: पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है. इसे नई शुरुआत, स्वास्थ्य और विकास से जोड़कर देखा जाता है. इस दिशा में जेड प्लांट रखने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है. स्टडी टेबल या वर्क डेस्क पर भी इसे रखा जा सकता है. मान्यता है कि इससे एकाग्रता और काम करने की क्षमता बेहतर होती है.

जेड प्लांट लगाने के 5 बड़े फायदे

1. धन और समृद्धि का प्रतीक: जेड प्लांट की गोल पत्तियां सिक्कों जैसी दिखाई देती हैं. वास्तु मान्यताओं में इसे धन आकर्षित करने और आर्थिक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.

2. कारोबार में तरक्की: दुकान, ऑफिस या व्यावसायिक स्थान पर जेड प्लांट रखना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे कारोबार में नए अवसर और सफलता मिल सकती है.

3. घर में सुख-शांति: माना जाता है कि हरा-भरा जेड प्लांट घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बेहतर रहने की मान्यता है.

4. करियर में नए अवसर: वर्क डेस्क के पास जेड प्लांट रखने से एकाग्रता और काम के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ने की मान्यता है. इससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकता है.

5. स्थिरता और विकास का प्रतीक: जेड प्लांट लंबे समय तक हरा-भरा रहता है. वास्तु में इसे निरंतर विकास, स्थिरता और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

Advertisement

इन 3 जगहों पर भूलकर भी न रखें जेड प्लांट

1. उत्तर दिशा: वास्तु मान्यताओं के अनुसार, जेड प्लांट को उत्तर दिशा में रखने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इससे करियर और तरक्की से जुड़े अवसर प्रभावित हो सकते हैं.

2. बेडरूम में: जेड प्लांट को बेडरूम में रखने की सलाह नहीं दी जाती. वास्तु के अनुसार, इस पौधे की ऊर्जा आराम और शांति के माहौल के अनुकूल नहीं मानी जाती.

3. बाथरूम और टॉयलेट में: वास्तु मान्यताओं के मुताबिक, जेड प्लांट को बाथरूम या टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए. इन जगहों पर पौधे की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने की मान्यता है.

जेड प्लांट रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

- पौधे को हमेशा हरा-भरा और स्वस्थ रखें.

- इसकी सूखी और खराब पत्तियों को समय-समय पर हटा दें.

- वास्तु के अनुसार, लाल, भूरे या सुनहरे रंग के गमले में इसे रखना शुभ माना जाता है.

- पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी आती हो.

- इसमें जरूरत से ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि अधिक पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं.

- समय-समय पर पौधे की मिट्टी और गमले की जांच करते रहें.

जेड प्लांट की देखभाल कैसे करें?

जेड प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है, इसलिए मिट्टी सूखने पर ही पानी देना चाहिए. पौधे को रोजाना कुछ घंटे धूप या पर्याप्त रोशनी मिलनी जरूरी है. अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और गमले का इस्तेमाल करें. गर्मियों में मिट्टी की नमी देखते हुए पानी दें और मानसून में ज्यादा पानी जमा न होने दें.



---- समाप्त ----