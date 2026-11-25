भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है. आने वाले वर्षों में 60 से अधिक नए युद्धपोत और पनडुब्बियां सेवा में शामिल होने वाली हैं. इस विस्तार का केंद्र बिंदु प्रोजेक्ट 17बी है, जिसके तहत सात अगली पीढ़ी के गाइडेड-मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे. यह प्रोजेक्ट करीब 7.54 अरब डॉलर की है. अब अंतिम बोली चरण में पहुंच गई है.

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प्रोजेक्ट 17बी में दो भारतीय शिपयार्ड प्रतिस्पर्धी मॉडल के तहत सात युद्धपोतों का निर्माण साझा करेंगे. योजना के अनुसार मार्च 2027 तक सबसे कम बोली लगाने वाले (एल1) का चयन होगा और अंतिम अनुबंध मार्च 2028 तक हस्ताक्षरित होने की उम्मीद है. ये फ्रिगेट भारतीय बेड़े के सबसे एडवांस युद्धपोतों में शामिल होंगे. इनमें बेहतर स्टील्थ विशेषताएं, एडवांस सेंसर और शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम होंगे, जो एंटी-एयर, एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन युद्ध के लिए सक्षम होंगे.

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नौसेना प्रमुख का बयान और आत्मनिर्भरता

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना आगे बढ़ने वाली, आधुनिक और आत्मनिर्भर बल है. उन्होंने जोर दिया कि सभी युद्धपोत देश में ही बनाए जा रहे हैं. एडमिरल स्वामिनाथन ने बताया कि चुनौतियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं.

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क्षेत्र के सबसे बड़े देश के रूप में भारत की बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल होंगी, जिससे नए युद्धपोतों की कुल संख्या 60 से अधिक हो जाएगी. नौसेना अधिकारी बताते हैं कि सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि स्वदेशी क्षमता पर फोकस है. जहाजों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव भारत में ही करने से विदेशी निर्भरता घटेगी और घरेलू शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा.

नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर महासागर विजन पर भी प्रकाश डाला, जो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है. इसमें समुद्र को सहयोग, कनेक्टिविटी और स्थिरता के साझा स्थान के रूप में देखा गया है. भारत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है.

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रणनीतिक महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह विस्तार महत्वपूर्ण है. प्रोजेक्ट 17बी के आगे बढ़ने और स्वदेशी युद्धपोतों व पनडुब्बियों की बड़ी पाइपलाइन के साथ नौसेना खुद को आधुनिक, आत्मनिर्भर और आगे तैनात बल के रूप में स्थापित कर रही है.

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यह कदम आने वाले दशकों के लिए भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगा. कुल मिलाकर, भारतीय नौसेना का यह महत्वाकांक्षी विस्तार आत्मनिर्भरता, तकनीकी एडवांस और क्षेत्रीय जिम्मेदारी का संयोजन है, जो देश की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

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