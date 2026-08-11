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तीन स्क्रीन, धांसू लुक... नए अवतार में आ रही है Mahindra SUV

15 अगस्त को महिंद्रा क्या लॉन्च करने वाला है... इस सवाल का जवाब मिल चुका है. कंपनी ने अपने अपकमिंग प्रोडक्ट का टीजर जारी कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है. हम बात कर रहे हैं बीई6 स्पोर्टेक की, जो 15 अगस्त को लॉन्च होगी. ये कार मौजूदा बीई6 का अपडेट होगा, जिसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे.

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Mahindra BE6 SPORTIQ 15 अगस्त को लॉन्च होगी. (Photo: mahindraelectricsuv.com)
Mahindra BE6 SPORTIQ 15 अगस्त को लॉन्च होगी. (Photo: mahindraelectricsuv.com)

महिंद्रा ने अपनी नई एसयूवी का टीजर जारी कर दिया है. ये एसयूवी 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, जिसमें कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे. हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बीई 6 की. ब्रांड ने बीई 6 स्पोर्टेक (Mahindra BE6 SPORTEQ) का पहला टीजर जारी किया है. ये बीई6 का बड़ा अपडेट होने वाला है. 

कंपनी ने इसका टीजर जारी करते हुए लॉन्च डेट भी कन्फर्म कर दी है. ये कार 15 अगस्त को लॉन्च होगी. यानी महिंद्रा ने इस सस्पेंस को भी खत्म कर दिया है कि 15 अगस्त को ब्रांड क्या लॉन्च करेगा. इस टीजर में कार के कुछ फीचर्स को भी रिवील किया गया है. आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास होने वाला है. 

क्या होगा SUV में नया?

महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी में डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन वाला सेटअप मिलने वाला है. अभी ये कार डुअल स्क्रीन सेटअप के साथ आती है. नए वर्जन में 12.3 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले जुड़ेगा, जिससे पूरा सेटअप एक तीन स्क्रीन वाले डिस्प्ले में बदल जाएगा, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैला होगा. 

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बीई6 में फिलहाल 12.3 इंच का डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है. ये अपडेट महिंद्रा ऐसे टाइम पर लेकर आ रही है, जब प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा है. हाल में ही टाटा ने सिएरा ईवी को लॉन्च किया है, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है. 

ट्रिपल स्क्रीन के अलावा बीई6 स्पोर्टेक में मैट ब्लैक एक्सटीरियर मिलेगा. इंटीरियर की बात करें, तो ये कार ब्राउन शेड वाले कैबिन के साथ आएगी. इसके अलावा कैबिन कुछ रेड एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो इसके स्पोर्टी थीम को हाइलाइट करेंगे. 

बैटरी और रेंज

कार की बैटरी और मोटर में कोई बदलाव होने की उम्मीद कम है. फिलहाल ये एसयूवी 59kWh और 79kWh के बैटरी पैक के साथ आती है. छोटी बैटरी वाले वेरिएंट में 231 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क मिलता है. वहीं बड़ी बैटरी वाले वेरिएंट में 285 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क मिलेगा. 

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59kWh बैटरी वाले वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 548 किलोमीटर है, जबकि 79kW वाले वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 683 किलोमीटर है. इसके अलावा कार में मल्टीलेवल जेनरेटिव ब्रेकिंग, सिंगल पैडल ड्राइव और मल्टी ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इनमें भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

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