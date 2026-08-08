Scorpio-Thar के दम पर Mahindra का झंडा बुलंद, जुलाई में बिकीं इतनी SUVs

एसयूवीज (SUVs) भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट का सबसे पॉपुलर सेगमेंट है. इसका फायदा भी उन ब्रांड्स को मिल रहा है, जिनके पास एसयूवीज हैं. ऐसा ही कुछ महिंद्रा के साथ हो रहा है. महिंद्रा उन कुछ कंपनियों में से है जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही बॉडी स्टाइल वाली कारें हैं. यानी सिर्फ एसयूवीज मिलेंगी.

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हां, ये एसयूवीज अलग-अलग साइज और सेगमेंट को टार्गेट करती हैं, लेकिन हैं तो सभी एसयूवीज ही ना. कंपनी को इसका फायदा भी मिल रहा है. जुलाई की बात करें, तो महिंद्रा ने 60 हजार से ज्यादा कारें बेची हैं. या फिर यूं कहें की एसयूवीज बेची हैं. आइए जानते हैं कंपनी की सेल्स रिपोर्ट क्या कहती है.

जुलाई 2026 महिंद्रा के लिए एक और सफल महीना रहा है. भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कंपनी ने इस महीने 60,048 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल की जुलाई से इसकी तुलना करें, तो कंपनी ने 20 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है. जुलाई 2025 में महिंद्रा ने 49,871 कारें बेची थीं.

जून के मुकाबले कैसी रही जुलाई

पिछले महीने यानी जून से तुलना करें, तो सेल कुछ कम हुई. लेकिन ये कमी बहुत छोटी है. कंपनी ने जून में 60,393 यूनिट्स को बेचा था. यानी यहां पर कमी लगभग 1 फीसदी की है. स्कॉर्पियो कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों ही शामिल हैं.

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इसके अलावा कंपनी ने थार, एक्सयूवी 3एक्सओ, बोलेरो और एक्सयूवी 7एक्सओ की भी अच्छी खासी यूनिट्स बेची हैं. ब्रांड की इलेक्ट्रिक कारों की सेल भी लगातार मजबूत हो रही है. खासकर 7 सीटर सेगमेंट में महिंद्रा को फायदा मिल रहा है. ब्रांड ने 9एस की 4131 यूनिट्स बेची हैं.

जुलाई में कितनी हुई सेल?

महिंद्रा स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट्स इस जुलाई बिकी हैं. पिछले महीने इसकी 14,097 यूनिट्स बिकी थीं, जबकि जुलाई 2025 में कार की 13,747 यूनिट्स कंपनी ने बेची थीं. वहीं थार दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली महिंद्रा एसयूवी है, जिसकी 10,558 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. पिछले महीने इसकी 10,669 यूनिट्स बिकी थीं.

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एक्सयूवी 3एक्सओ की 9,429 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि पिछले महीने इसकी 10,063 यूनिट्स और जुलाई 2025 में 7,238 यूनिट्स बिकी थीं. बोलेरो भी पॉपुलर नाम है. जुलाई में इसकी 9,336 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि पिछले साल जुलाई में इसकी सेल 7,513 यूनिट्स पर थी.

इसके अलावा महिंद्रा XUV 7X0 की 8,233 यूनिट्स जुलाई में कंपनी ने बेची हैं. ये तो रहा ब्रांड की टॉप सेलिंग कार का हाल. इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो 9एस की 4,131 यूनिट्स, XEV 9e की 1,793 यूनिट्स, बीई 6 की 541 और XUV400 की 18 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं.

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