Surya Grahan 2026: राहु-सूर्य का परिवार पर अटैक! जानें कब सुख-शांति छीनता है ग्रहण योग

12 अगस्त को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. सूर्य और राहु की युति से बनने वाला ग्रहण योग हमेशा चर्चा का विषय रहता है. सामान्यतः इसे चुनौतीपूर्ण स्थिति माना जाता है. लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि यह कुंडली के किस भाव में बन रहा है. जब यह योग चतुर्थ भाव में बनता है तो इसे विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि चौथा भाव व्यक्ति के घर, माता, सुख-शांति और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है.

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पारिवारिक जीवन पर बुरा असर

जब जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक ही राशि में आकर स्थित हो जाते हैं, तब ग्रहण योग का निर्माण होता है. राहु की छाया सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को ढक लेती है, जिससे सूर्य के स्वभाविक गुण प्रभावित हो जाते हैं. चतुर्थ भाव में यह स्थिति बनने पर व्यक्ति के आंतरिक सुख, पारिवारिक जीवन और मानसिक संतुलन पर बुरा असर पड़ता है. यदि यह योग तुला राशि (जहां सूर्य नीच का होता है) में बने तो इसके नकारात्मक परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं.

सूर्य और राहु की युति से बनने वाला ग्रहण योग यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो यह जीवन में विरोधाभासी परिणाम देता है. एक ओर जहां व्यक्ति को भौतिक सुख-सुविधाओं की कमी नहीं रहती है. वहीं दूसरी ओर मानसिक और पारिवारिक जीवन में अस्थिरता आती है. रिश्ते-नातों पर बुरा असर होता है.

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घर-परिवार और मानसिक स्थिति पर प्रभाव

चतुर्थ भाव घर, माता, सुख और मानसिक शांति का कारक होता है. इस भाव में ग्रहण योग बनने पर व्यक्ति के पास अच्छा घर, वाहन और संसाधन तो होते हैं, लेकिन घर के भीतर शांति का अभाव बना रहता है. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद और तनाव का माहौल बन सकता है. इस योग का प्रभाव सामाजिक संबंधों पर भी देखने को मिलता है. मित्रता में विश्वास की कमी, धोखा या गलतफहमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

कई बार व्यक्ति स्वयं भी अनजाने में मित्रों के साथ विश्वासघात कर बैठता है जिससे संबंध बिगड़ जाते हैं. सबसे अधिक प्रभाव मातृ सुख पर पड़ता है. ऐसे योग वाले लोगों को मां का पूर्ण स्नेह नहीं मिल पाता है. कुछ मामलों में मां-बेटे या मां-बेटी के संबंधों में दूरी भी देखने को मिलती है. कई बार मां का स्वास्थ्य कमजोर रहता है या फिर मां के साथ संबंधों में दूरी और तनाव बना रहता है. कुछ मामलों में व्यक्ति को मां का सानिध्य ही कम मिल पाता है, जिससे भावनात्मक कमी बनी रहती है.

चौथा भाव मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए यहां ग्रहण योग बनने से व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर सकता है. उसे बिना कारण चिंता, असंतोष या बेचैनी बनी रह सकती है. यदि इस स्थिति पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो यह प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है.

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स्वास्थ्य और करियर पर असर

इस योग के कारण व्यक्ति को छाती, हृदय या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवनशैली अपनाना जरूरी हो जाता है. करियर के क्षेत्र में भी यह योग स्थिरता में बाधा डाल सकता है. खासतौर से यदि व्यक्ति राजनीति या सार्वजनिक जीवन में हो तो उसे अपेक्षित सफलता पाने में कठिनाई आ सकती है. निर्णय लेने में अस्थिरता और मानसिक दबाव उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं.

उपाय

माता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें. यदि संभव हो तो जरूरतमंद मातृ समान महिलाओं की सहायता करें. घर में नियमित रूप से शांति पाठ, भजन या सकारात्मक ऊर्जा वाले कार्यक्रम करें, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहे. ध्यान, प्राणायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करें, जिससे मानसिक तनाव कम हो और मन स्थिर रहे.

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