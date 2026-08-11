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उबलकर ज्यादा गल गए हैं आलू? अपनाएं ये 5 आसान तरीके; पराठे से लेकर सब्जी तक के लिए हो जाएंगे परफेक्ट

क्या आपके आलू भी उबलकर ज्यादा गल गए हैं और हाथों में ही टूट रहे हैं? उन्हें फेंकने की गलती न करें! आप कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप उनका टेक्शचर ठीक कर सकते हैं. टेक्शचर ठीक करने बाद आप उन्हें पराठों से लेकर सब्जी तक में इस्तेमाल कर सकते हैं.

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आलू ज्यादा उबलने पर आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं. (Photo: ITG)
आलू ज्यादा उबलने पर आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं. (Photo: ITG)

जब भी आलू का पराठा बनाने या फिर कटलेट्स बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले आलू को उबालने के लिए रखा जाता है. कई बार जल्दी में आलू उबालने के लिए कुकर या पैन चढ़ा देते हैं. आलू चढ़ाने के बाद अक्सर लोग किसी दूसरे काम में लग जाते हैं. ऐसे में जब तक आपको लोगों को याद आता है कि उन्होंने आलू उबलने रखे हुए हैं, तब तक आलू इतने ज्यादा गल चुके होते हैं कि छीलते ही टूटने लगते हैं. ऐसे आलू से न तो सूखी सब्जी बन पाती है और न ही पराठे के लिए फिलिंग ठीक से तैयार हो पाती है. इसकी वजह से अक्सर इन ज्यादा उबले आलू को ज्यादातर लोग फेंक देते हैं.

अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा उबले और नरम पड़ चुके आलू को कुछ आसान किचन ट्रिक्स की मदद से दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है. बस उन्हें तुरंत मैश करने या फेंकने की बजाय सही तरीके से संभालना जरूरी है. चलिए जानते हैं कि आप ज्यादा उबल चुके आलू को आप कैसे ठीक कर सकते हैं.

1. आलू को तुरंत पानी से निकाल दें: अगर आलू अभी भी गर्म पानी में पड़े हैं और आपको लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा गल गए हैं, तो सबसे पहले उन्हें पानी से बाहर निकालें. गर्म पानी में पड़े रहने से आलू और सॉफ्ट होते जाएंगे.

आलू को प्लेट या छलनी में निकालकर कुछ देर ठंडा होने दें. इससे उनकी एक्स्ट्रा नमी थोड़ी कम हो जाएगी और उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा.

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2. आलू को कुछ देर फ्रिज में रखें: अगर आलू इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हाथ लगाते ही टूट रहे हैं, तो उन्हें तुरंत सब्जी या पराठे में इस्तेमाल न करें. पहले उन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें और जरूरत हो तो कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद आलू थोड़े सख्त हो जाते हैं. इसके बाद उन्हें काटना, कद्दूकस करना या मैश करना आसान हो सकता है.

3. सूखी सब्जी बनानी है तो तेज आंच पर भूनें: ज्यादा उबले आलू अक्सर कड़ाही में डालते ही टूटने लगते हैं. ऐसे में उन्हें बार-बार चलाने की गलती न करें. कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और मसाला तैयार करने के बाद आलू डालें. अब उन्हें तेज या मीडियम आंच पर कुछ देर बिना ज्यादा चलाए भूनें. इससे आलू की एक्स्ट्रा नमी कम होगी और ऊपर से हल्की लेयर भी आ सकती है. आखिर में नमक और मसाले डालकर हल्के हाथ से मिलाएं.

4. पराठे के लिए मैश करने से पहले नमी कम करें: अगर आलू पराठे के लिए आलू बहुत ज्यादा गल गए हैं तो सबसे बड़ी परेशानी उनकी नमी होती है. ज्यादा गीले आलू फिलिंग को ढीला कर देते हैं और पराठा बेलते समय फटने लगता है. ऐसे में उबले आलू को पहले ठंडा करें और फिर उन्हें अच्छी तरह मैश करें. भरावन बहुत गीला लगे तो इसमें थोड़ा भुना हुआ बेसन या सूखा मसाला मिलाया जा सकता है. इससे अतिरिक्त नमी कुछ हद तक संभल जाएगी और भरावन बांधने में मदद मिलेगी.

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5. बहुत ज्यादा गल गए हैं तो इन चीजों में करें इस्तेमाल: अगर आलू इतने ज्यादा उबल गए हैं कि उन्हें टुकड़ों में काटना मुमकिन नहीं है, तो उन्हें जबरदस्ती सूखी सब्जी बनाने की कोशिश न करें. ऐसे आलू आलू टिक्की, कटलेट, सैंडविच फिलिंग, समोसे या मसले हुए आलू जैसी चीजों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

दरअसल, इन चीजों में आलू का सॉफ्ट होना परेशानी नहीं बल्कि फायदा बन जाता है. बस मिश्रण में जरूरत के हिसाब से सूखी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसकी नमी बैलेंस करनी होती है.

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