scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची में प्रोटेस्ट का असर, अब JSSC JE का आका अरेस्ट, जिसने सेफ हाउस में रटवाए थे उत्तर!

मुंबई से परीक्षा एजेंसी Bynsis Technology के मुख्य निदेशक अरुण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले पटना के सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को प्रश्न-उत्तर रटवाए गए थे. इस मामले में पहले ही पांच आरोपी जेल जा चुके हैं. छात्र आंदोलन जारी है और जांच अब आउटसोर्सिंग कंपनियों के शीर्ष दफ्तरों तक पहुंच चुकी है.

Advertisement
X
5 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, अब मुंबई से धराया मास्टरमाइंड. (Representative image)
5 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, अब मुंबई से धराया मास्टरमाइंड. (Representative image)

झारखंड में एक तरफ जहां परीक्षाओं में धांधली और पर्चा लीक को लेकर सड़कों पर भारी छात्र आंदोलन छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 2022 के चर्चित JSSC जूनियर इंजीनियर (JE) पेपर लीक मामले में SIT (विशेष जांच टीम) को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है.

रांची पुलिस की SIT ने परीक्षा का ठेका लेने वाली नई दिल्ली की एजेंसी Bynsis Technology Pvt Ltd के वांछित डायरेक्टर और मुख्य साजिशकर्ता अरुण कुमार को मुंबई से धर दबोचा है. गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश कर 10 अगस्त को न्यायिक हिरासत (जेल) भेज दिया गया है.

पटना के सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को रटवाए गए थे प्रश्न-उत्तर
SIT की जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसमें एजेंसी और सिंडिकेट की सांठगांठ सामने आई है. 3 जुलाई 2022 को JSSC ने कनीय अभियंता (डिप्लोमा) के 1,279 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. लेकिन पहली पाली का पेपर शुरू होने से पहले ही पूरी उत्तरमाला (आंसर-की) सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

jharkhand student protest
छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच कैसे टूटा झारखंड विधानसभा का सुरक्षा घेरा
jharkhand assembly march police security barricading
बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार... छात्र न पहुंच पाएं विधानसभा, ये है तैयारी
रांची आंदोलन: भूख हड़ताल कर रहे राहुल की तबीयत बिगड़ी
नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की खबर, जानें पूरा मामला
The written examination was conducted at more than 800 centres across Karnataka for recruitment to 3,991 Civil Police Constable posts.
कर्नाटक में एक द‍िन पहले क्यों रद्द हुई ये सरकारी भर्ती परीक्षा?

जांच में सामने आया कि परीक्षा आयोजित कराने वाली दिल्ली की एजेंसी Bynsis Technology ने पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेट के साथ मिलकर हाथ मिलाया था. परीक्षा से ठीक पहले अभ्यर्थियों को पटना के एक सेफ हाउस में जुटाया गया और वहां रात भर प्रश्न-उत्तर रटवाए गए थे. छात्र मिथिलेश कुमार महतो की शिकायत पर नामकुम थाने में केस दर्ज किया गया था और आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी.

Advertisement

ये 5 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल

रंजीत मंडल (परीक्षार्थी सह मुख्य अभियुक्त)
दीपक कुमार (सिंडिकेट सदस्य)
अभिषेक कुमार (सिंडिकेट सदस्य)
दीपक श्रीवास्तव (सिंडिकेट सदस्य)
कृष्ण कुमार (परीक्षा एजेंसी Bynsis Technology का सीनियर मैनेजर)

बिहार के नालंदा (चिक्सौरा) का रहने वाला एजेंसी का मुख्य निदेशक अरुण कुमार लंबे समय से फरार चल रहा था और अपनी लोकेशन बदल रहा था. SIT ने डिजिटल सर्विलांस के जरिए उसे मुंबई से ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया.

झारखंड में एक तरफ JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी तरफ JSSC JE पर्चा लीक के इस 'मास्टरमाइंड' का हत्थे चढ़ना यह साफ दिखाता है कि जांच का दायरा अब सीधा उन आउटसोर्सिंग कंपनियों के शीर्ष दफ्तरों तक पहुँच चुका है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जनरल टिकट लेने वालों के लिए गुड न्यूज़, RailOne App पर 3% छूट |
    Kathiyawadi Papad ki Sbji Recipe: बिना लहसुन-प्याज के बनाएं चटपटी काठियावाड़ी पापड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब |
    फैक्ट चेक: स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग का ये वीडियो AI से बना है, चरखी दादरी गैंगवार से नहीं है कोई लेना-देना |
    फिरोजाबाद की चूड़ियों का जलवा! योगी सरकार की ODOP योजना ने बदल दी यूपी की तस्वीर |
    UP के हमीरपुर में 'Gen अल्फा' का जोरदार प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे |
    2003 में SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब, मैनेजर और कर्मचारियों पर FIR |
    ₹10, ₹20 के प्लास्टिक नोट पर बड़ा अपडेट, RBI को मिली फील्‍ड ट्रॉयल की मंजूरी |
    देश में मौजूदा समय में जेन-Z का मिजाज क्या? साहिल के साथ देखें दंगल |
    फुटबॉल के बाद अब क्रिकेट में धमाल मचाएगी पुर्तगाल की टीम! खिलाड़ियों का हुआ ऐलान, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बना कप्तान |
    JSSC JE पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड' अरेस्ट, पटना के सेफ हाउस में रटवाए गए थे आंसर!
    Advertisement