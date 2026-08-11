खत्म होने वाली है Amazon Sale, सस्ते में खरीद सकते हैं बाइक-स्कूटर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐमेजॉन (Amazon) पर चल रही ग्रेट फ्रीडम सेल (Great Freedom Sale) खत्म होने वाली है. 8 अगस्त से शुरू हुई ये सेल 12 अगस्त को खत्म होगी. इस सेल में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन प्रोडक्ट्स पर ऑफर मिल रहा है. बल्कि आप सस्ते में स्कूटर और बाइक को भी खरीद सकते हैं.

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ऐमेजॉन पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल, परफॉर्मेंस जैसी कैटेगरी मिलेंगी, जिनमें से आप अपने लिए पसंद का प्रोडक्ट चुन सकते हैं. कई स्कूटर्स और बाइक पर आपको बैंक डिस्काउंट समेत दूसरे ऑफर मिल जाएंगे. आइए जानते हैं ऐमेजॉन सेल में मिल रहे कुछ ऑफर्स की डिटेल्स.

कैसे खरीदना होगा?

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बजाज चेतक, एथर और बीगॉस के स्कूटर्स को चुन सकते हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको तमाम ब्रांड्स के विकल्प मिल जाएंगे. यहां से आपको स्कूटर बुक करना होगा. बाइक को बुक करते हुए आपको अपना नजदीकी डीलर चुनना होगा.

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इसके बाद आपको कलर और वेरिएंट को चुनकर पेमेंट करनी होगी. इसके बाद आप तय डीलर के यहां जाकर अपनी बाइक को रिवीस कर सकते हैं. खैर ऐमेजॉन सेल में 59,477 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर हीरो एचएफ डीलक्स मिल रही है. वहीं बजाज पल्सर 125 डिस्क ब्रेक वेरिएंट को 88,866 रुपये में बुक किया जा सकता है.

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कई प्रोडक्ट्स पर है ऑफर

हीरो एक्सट्रीम 125आर डीसी एबीएस एडिशन 1.08 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बुक की जा सकती है. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो भी आपको यहां पर कई विकल्प मिल जाएंगे. प्लेटफॉर्म पर बीगॉस ऊवा का 105 किलोमीटर रेंज वाला एडिशन 82,990 रुपये में मिल रहा है, जिसकी कीमत 94,990 रुपये है.

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इसी तरह से आप लो-स्पीड स्कूटर भी खरीद सकते हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्रीन सनी लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 27,999 रुपये में मिल रहा है. यहां से आप रॉयल एनफील्ड की बाइक को भी बुक कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इस प्लेटफॉर्म से आप बाइक या स्कूटर को बुक कर सकते हैं, जो आपको नजदीकी डीलर से मिलेगी. यानी आपको वारंटी और सर्विस के लिए भी उसी डीलर से संपर्क करना होगा.

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