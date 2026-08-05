Mahindra Scorpio N Facelift लॉन्च, इतने रुपये में मिलेगी नई SUV

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N facelift) को लॉन्च कर दिया है. कयास थे कि कंपनी इस कार को 15 अगस्त को लॉन्च करेगी, लेकिन ब्रांड ने चुपके से इसे 10 दिनों पहले ही लॉन्च कर दिया है. इस एसयूवी के फेसलिफ्ट अवतार में कंपनी ने कई बदलाव किए हैं.

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एसयूवी में नए फीचर्स को जोड़ा गया है. इसमें पैनोरोमिक सनरूफ, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. इसके अलावा कार में नए एलॉय वील और कई दूसरे फीचर्स भी मिलेंगे. आइए जानते हैं Mahindra Scorpio N Facelift की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को कंपनी ने 13.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. एसयूवी का टॉप मॉडल 25.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आएगा. ADAS का फीचर कार के टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा. ADAS वाले वेरिएंट्स की कीमत 21.31 लाख रुपये से शुरू होकर 25.49 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है.

पुराने मॉडल के मुकाबले कार लगभग 55 हजार रुपये महंगी हुई है. पहले कार का बेस मॉडल 13.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता था, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 24.95 लाख रुपये एक्स शोरूम थी.

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नई स्कॉर्पियो-एन में क्या है नया?

एसयूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट इसमें पैनोरोमिक सनरूफ मिलता है. ये फीचर एसयूवी के नए जेड8एल वेरिएंट में मिलेगा. इसके अलावा इस वेरिएंट में 580 डिग्री सराउंट व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और लेवल 2 ADAS मिलेगा. महिंद्रा ने कार में नया जेड8एस वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया है. ये वेरिएंट जेड6 और जेड8 के बीच आता है.

कार में नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. (Photo: ITG)

इस वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. कार में 17 इंच के डायमंड कट एलॉय वील्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, 12.3 इंच का फ्लोटिंग एचडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर समेत कई दूसरे फीचर्स मिलेंगे.

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बेस वेरिएंट में क्या मिलेगा?

महिंद्रा ने कार के बेस वेरिएंट में भी कई फीचर्स दिए हैं. बेस वेरिएंट जेड2 में एलईडी टेल लैम्प्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ईएसपी, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, सेकंड रो एसी वेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलेंगे.

वहीं जे4 में कंपनी ने 20.32 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स, क्रूज कंट्रोल, रियर वाइपर और वाशर, रूफ स्पॉयलर मिलता है. जेड 6 में सिंगल प्लेन सनरूफ, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, रिवर्स कैमरा, 6 स्पीकर समेत कई फीचर्स मिलते हैं.

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