यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति रुख पर नाराजगी जताई है. जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन किसी के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह हमलावर और हत्यारे हैं. उन्होंने ट्रंप के उस बयान को भी अजीब बताया, जिसमें उन्होंने हाल ही में चीन में एक शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन को 'My Friend' कहा था.

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एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को पुतिन पर और दबाव बनाना चाहिए, ताकि रूस यूक्रेन पर हमला रोके. उन्होंने ट्रंप के बयान की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर को दोस्त मानने से की. जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को दोस्त नहीं कहा जा सकता.

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ट्रंप के करीबियों के बयानों से भी नाराजगी

जेलेंस्की की यह नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब ट्रंप के दामाद और युद्ध खत्म कराने की कोशिश में जुटे अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने पुतिन को राजनीति का 'ग्रैंडमास्टर' बताया था. वहीं, शांति वार्ता में शामिल स्टीव विटकॉफ ने कुछ हफ्ते पहले पुतिन को 'मानवतावादी' कहा था.

जेलेंस्की ने यह भी शिकायत की कि अमेरिका ने यूक्रेन को भुगतान की गई पैट्रियट मिसाइलें अब तक नहीं दी हैं. ये मिसाइलें रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में मदद कर सकती हैं. उन्होंने यूक्रेन के सैन्य अभियानों और संचार के लिए जरूरी स्टारलिंक सेवा में भी तकनीकी दिक्कतों की बात कही.

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यूक्रेन की मदद पर यूरोप में भी मतभेद

यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य जरूरतों के लिए 49 अरब डॉलर के नए कर्ज पर सहमति नहीं बना सके. इससे यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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रूस-यूक्रेन के बीच हमले तेज

यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक, रूस ने शुक्रवार रात 155 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 110 को मार गिराया गया. हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और छह घायल हुए. वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 318 ड्रोन मार गिराए. रूस में हुए हमलों में दो लोगों की मौत और छह के घायल होने की खबर है.

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