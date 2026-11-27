साहित्य आजतक का मंच सज चुका है. इवेंट 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हो रहा है. हर साल साहित्य आजतक में राजनीति, क्रिकेट और मनोरंजन जगत की हस्तियां शिरकत करती हैं. इस बार बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहित्य आजतक का हिस्सा बने. साहित्य आजतक के मंच पर उन्होंने दिल खोलकर हर मुद्दे पर बात की.

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सीरीज पर की बात

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी सीरीज डॉक्टर हसन को लेकर सुर्खियों में हैं. सीरीज से पहले उन्होंने साहित्य आजतक के मंच पर इस बारे में बात की. नवाजुद्दीन ने कहा कि मुझे सवालों से डर लगने लगा है. एक्टर ने कहा कि डॉक्टर हसन का किरदार निभाते हुए मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं.

डॉक्टर हसन में नवाजुद्दीन के साथ दिया मिर्जा भी अहम रोल में हैं. दिया मिर्जा संग काम करने को लेकर उन्होंने कहा- दिया मिर्जा के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा. हमारा ट्रैक ऐसा है कि आपको एहसास होगा कि कहीं रोमांस है या नहीं. डॉ. हसन का किरदार बहुत ही जीनियस किरदार है, लेकिन उसके बात करने का तरीका बहुत अलग है. यही इस किरदार की खूबी है.

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नवाजुद्दीन ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा समाज सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता है. सच सब बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई सच सुनना नहीं चाहता. नवाजुद्दीन ने कहा कि मैं किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं रखता. मैं माफ नहीं करता हूं, लेकिन बदला नहीं लेता हूं. मैं ऐसा इंसान हूं, जो निगेटिव हो जाता हूं. लेकिन मैं अपने गोल के बारे में ध्यान देता हूं.

बॉस को इंप्रेस करने का बताया तरीका

नवाजुद्दीन ने कहा कि अगर आप सच नहीं सुन सकते, तो मुझे सच की उम्मीद मत करिए. बॉस को इतना इंप्रेस करो... इतना इंप्रेस करो कि वो इरिटेट होकर कह दे कि बोल तुझे क्या चाहिए. मैं ऐसी बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाने में यकीन नहीं रखता हूं. मुझे वो चीज कचौटती है. लोगों को इस समय जो चाहिए वैसा ही सिनेमा बनाया जा रहा है. क्योंकि आज के लोग सिनेमा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते.

एक्टर ने कॉलेज रोमांस पर बात करते हुए कहा कि मेरे बैच में जितने लड़के थे उनकी गर्लफ्रेंड बन गई थीं, लेकिन मेरी नहीं बन पाई. तो मैंने एक लड़की को बोला की लोधी गार्डन चलो. वो बहुत ही अजीब माहौल बन गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं. मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया. उसने बोला कि ये लीगल नहीं है. इसके बाद मुझे पुलिस थाना सब याद आ गया. मैंने रोने लग गया.

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उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग किरदार के बहुत जरूरी होती है. इसका सिलसिला इतना बढ़ गया है कि लोग बाहर जाकर एक्टिंग सीखते हैं. मुझे सर्वगुण संपन्न वाले किरदार में मजा नहीं आता है. मुझे असल जिंदगी वाले किरदार निभाना अच्छा लगता है. हीरो को मोरली और सोशली सही होना होता है. लेकिन एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है. हीरो चार्मिंग होते हैं. इसलिए उनकी ऑडियंस ज्यादा होती है. एक्टर को चाहने वाले कम होते हैं.

नवाजुद्दीन ने कहा कि मैंने मंटो का किरदार निभाया तो 2 महीने झूठ नहीं बोला. इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ. नेपो किड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेपो किड को जज करना गलत है. नेपो किड बहुत मेहनत करते हैं. बस उनके साथ इतना है कि अगर वो फिल्म में अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें आगे काम मिलता है. बाकी तो आप देख ही रहे हैं. आज कल के जेन जी बहुत ज्यादा होशियार हैं. उनमें बहुत दिमाग होता है.

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