भारत के 17 साल के राहुल जॉन अजू इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इसकी वजह है उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ली गई सेल्फी. राहुल ने रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित AI जर्नी कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करने का मौका मिला. राहुल ने पुतिन से सेल्फी लेने की इच्छा जताई, जिस पर उन्होंने खुशी से हामी भर दी.

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राहुल को 'AI Kid of India' के नाम से जाना जाता है. वह कोच्चि की एक कंपनी के फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं. पुतिन से मुलाकात के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "मैं अब भी इस पल को समझने की कोशिश कर रहा हूं. बचपन में मजे के लिए वीडियो बनाने से लेकर 17 साल की उम्र में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने तक, जिंदगी ने मुझे ऐसे मौके दिए, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था."

🇷🇺🇮🇳 During a meeting with Russian President Vladimir Putin, Indian schoolboy Raul John Aju, who created the ThinkCraft platform, took a selfie with the Russian leader. Raul was among the young AI talents who met with the Presidents of #Russia and Kazakhstan. ©️ Kremlin. News https://t.co/QN9unnK8Gl — Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) November 27, 2026

राहुल ने कहा कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना और करना है. उन्होंने अपनी इस यात्रा में साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया.

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कई AI प्रोजेक्ट पर कर चुके हैं काम

राहुल ने कई AI प्रोजेक्ट तैयार किए हैं. इनमें ThinkCraft, RESQ AI, JustEase, NyayaSathi और Project 47X शामिल हैं. ThinkCraft एक AI लर्निंग प्लेटफॉर्म है. वहीं, Project 47X के जरिए कानूनी जानकारी को आसान बनाने की कोशिश की गई है.

रूसी दूतावास ने भी किया पोस्ट

भारत में रूसी दूतावास ने भी राहुल की मुलाकात का जिक्र किया. दूतावास ने बताया कि राहुल उन युवा AI प्रतिभाओं में शामिल थे, जिन्होंने रूस और कजाखस्तान के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की. दूतावास ने राहुल को भारतीय स्कूली छात्र बताया और पुतिन के साथ उनकी सेल्फी का जिक्र किया.

मॉस्को में हुई AI कॉन्फ्रेंस

AI जर्नी कॉन्फ्रेंस 26 से 28 नवंबर 2026 तक मॉस्को में आयोजित किया जा रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाज, कारोबार और विज्ञान पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई. 26 नवंबर को कॉन्फ्रेंस के मुख्य सत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव भी शामिल हुए. इसमें भारत, रूस, कजाखस्तान, चीन, सर्बिया और ब्राजील समेत कई देशों के 300 से ज्यादा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया.

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