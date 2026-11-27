उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा है कि इस पर फैसला गठबंधन का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी तय संख्या में सीटें मांगने की बात नहीं कर रही है. जो दल जहां चुनाव जीतने की स्थिति में होगा और जहां उसकी मजबूत पकड़ होगी, वहीं से उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा.

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लखनऊ में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सीट शेयरिंग से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्याम लाल पाल ने कहा कि किसी की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि गठबंधन का मकसद उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना है.



सांसद या विधायक नहीं करेंगे सीटों का फैसला



श्याम लाल पाल ने कहा कि सीट शेयरिंग का फैसला INDIA गठबंधन का नेतृत्व करेगा. यह दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है. उन्होंने कहा कि कोई सांसद या विधायक यह तय नहीं कर सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा.

उनके मुताबिक, चुनाव लड़ने के लिए उसी जगह को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां संबंधित पार्टी की मजबूत पकड़ होगी और उसके उम्मीदवार के जीतने की संभावना होगी.





महिला आरक्षण और परिसीमन पर बीजेपी को घेरा



केंद्र सरकार के संभावित विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा को लेकर भी श्याम लाल पाल ने बीजेपी पर निशाना साधा.

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उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी बिल लेकर आती है, वह जनता के हित में नहीं होता. उन्होंने किसानों के लिए लाए गए कानूनों को 'काला कानून' बताते हुए कहा कि युवाओं ने नौकरी मांगी तो उन्हें लाठियां मिलीं. महिलाओं की सुरक्षा पर भी उन्होंने सवाल उठाए.

पाल ने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में महिलाएं अब भी असुरक्षित हैं.



बागेश्वर धाम की कथा पर भी दिया बयान



बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उत्तर प्रदेश में कथा कराने के बयान पर भी श्याम लाल पाल से सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि नफरत पैदा करने वाले लोगों को देश की मानवता पसंद नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं और सनातन से जुड़े लोगों का अपमान करते हैं, वे सनातनी नहीं हो सकते.

श्याम लाल पाल ने कहा कि जो व्यक्ति जनता का हित चाहता है, वही धार्मिक है. उन्होंने ऐसे लोगों पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया.



बीजेपी के घोषणापत्र को बताया ढकोसला



श्याम लाल पाल ने बीजेपी के घोषणापत्र पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिला.

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उन्होंने 15 लाख रुपये खाते में आने के वादे का भी जिक्र किया और कहा कि लोगों को इसका पता तक नहीं चला. पेपर लीक के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया.

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर नफरत फैलाने और मानवता विरोधी राजनीति करने का आरोप भी लगाया.

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