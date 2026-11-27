महाराष्ट्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. ठाणे में एक आवारा कुत्ते से बचने की कोशिश 18 साल के युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई. दोस्तों के साथ जा रहे युवक के पीछे अचानक एक कुत्ता पड़ गया.

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उससे बचने के लिए वह तेजी से भागा और पास की एक दुकान में जा घुसा. लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक जमीन पर गिर पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना गुरुवार को बदलापुर कस्बे में हुई.

न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की उम्र 18 साल थी और वह अपने दोस्तों के साथ था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ता उसका पीछा करने लगा. कुत्ते से बचने के लिए युवक ने पास की दुकान में शरण ली, लेकिन दुकान के अंदर पहुंचते ही उसकी हालत खराब हो गई और वह अचानक गिर पड़ा.

तीन साल पहले हुई थी बायपास सर्जरी

बदलापुर ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक, युवक की करीब तीन साल पहले बायपास सर्जरी हुई थी। डॉक्टर ने आशंका जताई कि कुत्ते के पीछा करने से वह घबरा गया होगा. इस दौरान लगे सदमे और तनाव के कारण उसे जानलेवा हार्ट अटैक आया हो सकता है.

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हालांकि, डॉक्टर ने यह भी साफ किया कि मौत की असली वजह अभी तय नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम और अन्य जांच के आधार पर ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

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पुलिस कर रही मौत के कारणों की जांच

पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी.

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