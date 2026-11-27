असम और मिजोरम ने शुक्रवार को अपनी विवादित सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई. दोनों राज्यों ने ड्रग्स की तस्करी और चोरी के वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए भी मिलकर कार्रवाई करने का फैसला किया है.

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एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह फैसला मिजोरम के कोलासिब और मामित जिलों के डिप्टी कमिश्नर और असम के हैलाकांडी जिले के डिप्टी कमिश्नर के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया. बैठक में तीनों जिलों के पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

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पुलिस और वन विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई

बैठक में अधिकारियों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की. उन्होंने तय किया कि सीमा पर किसी भी तरह का विवाद या परेशानी होने पर उसे बातचीत और आपसी सहयोग से सुलझाया जाएगा. इसके अलावा पुलिस और वन विभाग समय-समय पर संयुक्त अभियान चलाएंगे, ताकि सीमा पर निगरानी और कार्रवाई मजबूत की जा सके. तीनों जिलों ने सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी रोकने और चोरी के वाहनों का पता लगाकर उन्हें बरामद करने के लिए भी मिलकर कोशिशें तेज करने का फैसला किया.

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164.6 किलोमीटर लंबी है दोनों राज्यों की सीमा

मिजोरम के तीन जिले आइजोल, कोलासिब और मामित असम के कछार, श्रीभूमि और हैलाकांडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है. इसकी मुख्य वजह अंग्रेजों के समय सीमा तय करने के दो अलग-अलग फैसले हैं. इनमें 1875 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत तय सीमा और 1933 में किए गए सीमांकन को लेकर मतभेद हैं.

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2021 में हिंसक झड़प में गई थी 7 लोगों की जान

सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच कई बार हिंसा हो चुकी है. 26 जुलाई 2021 को मिजोरम के वैरेंगटे गांव के पास दोनों राज्यों की पुलिस के बीच झड़प हुई थी. इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें असम पुलिस के छह जवान शामिल थे. अगस्त 2021 से अब तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए मंत्रियों के स्तर पर कम से कम चार दौर की बातचीत हो चुकी है. इसके अलावा अधिकारियों के स्तर पर भी बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई हैं.

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