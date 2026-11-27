टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज जल्द ही सात जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं. आगामी 4 दिसंबर को नवाबों के शहर लखनऊ के होटल रमाडा में दोनों सात फेरे लेंगे. इस ग्रैंड वेडिंग में सियासत, क्रिकेट और सिनेमा जगत के दिग्गजों समेत करीब दो हजार मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है.

और पढ़ें

शादी के भव्य समारोह के लिए रिंकू सिंह और प्रिया सरोज का परिवार 2 दिसंबर को ही लखनऊ के होटल रमाडा पहुंच जाएगा. रस्मों का आगाज 2 दिसंबर को हल्दी के साथ होगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को मेहंदी और पूजा की रस्में निभाई जाएंगी. 4 दिसंबर को होने वाली शादी में रिंकू सिंह खास नवाबी स्टाइल की शेरवानी में नजर आएंगे. रिंकू की शादी की शॉपिंग दिल्ली और उनके गृह नगर अलीगढ़ से की गई है. मेहमानों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है. रिंकू सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष आमंत्रण भेजा गया है. वहीं, प्रिया सरोज ने प्रियंका गांधी वाड्रा के माध्यम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शादी का न्योता भेजा है.

ये भी पढ़ें- रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की ग्रैंड वेडिंग: PM मोदी-CM योगी और अखिलेश समेत 2000 मेहमानों को न्योता, जानें शेड्यूल

Advertisement

सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव और बच्चों के साथ समारोह में शिरकत कर सकते हैं. इसके अलावा प्रिया सरोज और उनके पिता तूफानी सरोज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, किंजरापु राम मोहन नायडू और कमलेश पासवान समेत करीब एक दर्जन केंद्रीय मंत्रियों और 90 के आसपास सांसदों-विधायकों को आमंत्रित किया है. कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के भी पहुंचने की संभावना है.

जमावड़ा राजनीति के दिग्गजों के साथ ही क्रिकेट और मनोरंजन जगत की हस्तियां भी इस जश्न में चार चांद लगाएंगी. कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक और बॉलीवुड के कलाकारों को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. 3 दिसंबर से ही रिंकू के साथी खिलाड़ियों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो जाएगा. गेस्ट लिस्ट में सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह और पीयूष चावला जैसे बड़े नाम शामिल हैं. भोजपुरी गायक समर सिंह समेत कई अन्य कलाकार भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

दुल्हन बनने जा रहीं सांसद प्रिया सरोज के वेडिंग लुक को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है. उन्होंने दिल्ली और लखनऊ से अपने परिधानों का खास कलेक्शन तैयार करवाया है, जिसमें वाराणसी की पारंपरिक बनारसी साड़ियां भी शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि जयमाल के दौरान प्रिया अपने संसदीय क्षेत्र पिंडरा के स्थानीय बाजार की ज्वेलरी पहनेंगी, जिसे उनके लहंगे के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कॉम्बिनेशन में स्टाइल किया गया है. इसके साथ ही दिल्ली के पीसी ज्वैलर्स और बनारस के मोहम्मद जुबैर के यहां से भी गहनों की खरीदारी की गई है. शाही दावत में परोसा जाएगा शुद्ध शाकाहारी भोजन मेहमानों के स्वागत-सत्कार के लिए होटल रमाडा में शाही इंतजाम किए गए हैं. शादी वाले दिन समारोह का पूरा मेन्यू पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी रखा गया है. इसमें वेलकम सूप से लेकर लजीज पारंपरिक व्यंजन और खास मिठाइयों व डेजर्ट की लंबी श्रृंखला शामिल रहेगी.

---- समाप्त ----