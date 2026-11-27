मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम के तहत टोल से बचने के लिए गाड़ियों की नंबर प्लेट छिपाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने या फास्टैग (FASTag) नहीं लगाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे वाहन चालकों पर निर्धारित टोल टैक्स का पांच गुना जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

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मंत्रालय के अनुसार, यह जुर्माना टोल टैक्स की वसूली के अतिरिक्त लगाया जाएगा. यानी वाहन चालक को वास्तविक टोल शुल्क के साथ पांच गुना अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा. जुर्माने की राशि संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी.

बिना बैरियर के काम करता है MLFF सिस्टम

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग प्रणाली है. इसमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकने की जरूरत नहीं होती. इस व्यवस्था में सड़क के ऊपर लगे गैंट्री पर फास्टैग रीडर और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे वाहनों की पहचान करते हैं और निर्धारित टोल शुल्क अपने आप काट लिया जाता है. इस टेक्नोलॉजी से टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों, ट्रैफिक जाम, ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है.

नंबर प्लेट छिपाने पर होगी कार्रवाई

मंत्रालय के मुताबिक, पांच गुना जुर्माना उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनमें यह साबित हो जाएगा कि वाहन चालक ने जानबूझकर टोल शुल्क से बचने के इरादे से नंबर प्लेट को छिपाया, उसके साथ छेड़छाड़ की या फास्टैग नहीं लगाया.

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यह कार्रवाई वाहन की आगे की नंबर प्लेट, पीछे की नंबर प्लेट या दोनों को छिपाने के मामलों में भी लागू होगी. खासकर उन परिस्थितियों में, जहां फास्टैग भी रीडर की पकड़ में नहीं आ पाता है. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत निगरानी व्यवस्था के जरिए की जाएगी.

मंत्रालय का कहना है कि एमएलएफएफ (MLFF) टोलिंग प्रणाली जहां भी लागू है, वहां यह जुर्माना व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है. भविष्य में जिन नए स्थानों पर यह प्रणाली शुरू होगी, वहां भी इसे लागू किया जाएगा.

क्या है सरकार की सलाह?

मंत्रालय ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट हमेशा स्पष्ट और दिखाई देने योग्य रखें तथा वाहन पर फास्टैग अनिवार्य रूप से लगाएं. साथ ही टोल का समय पर भुगतान करें.

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मंत्रालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि टोल शुल्क से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाना, उसके साथ छेड़छाड़ करना या फास्टैग नहीं लगाना महंगा पड़ सकता है. ऐसे मामलों में वाहन चालकों को निर्धारित टोल शुल्क के अलावा पांच गुना जुर्माना भी चुकाना होगा.

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आसान भाषा में समझें, तो अगर किसी वाहन का सामान्य टोल शुल्क 100 रुपये है और चालक जानबूझकर नंबर प्लेट छिपाकर या फास्टैग नहीं लगाकर टोल चोरी करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 100 रुपये मूल टोल शुल्क और 500 रुपये जुर्माना, यानी कुल 600 रुपये चुकाने होंगे.

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