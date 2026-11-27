सोशल मीडिया के दौर में सूचनाओं की बाढ़ है, व्हाट्सऐप से लेकर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, हर दिन हजारों मैसेज और खबरें बिना पुष्टि के एक-दूसरे तक पहुंचाई जाती हैं. कई बार लोग किसी सूचना की सच्चाई जाने बिना उसे आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करते हुए आप अनजाने में किसी गलत सूचना को फैलाने का माध्यम बन सकते हैं.

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साहित्य आजतक 2026 के मंच पर लेखिका सादिया अज़ीम ने मिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया की भूमिका और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तार से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे गलत सूचनाएं हमारे भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करती हैं और विश्वास के जरिए लोगों के बीच अपनी जगह बना लेती हैं.

सादिया अज़ीम ने बातचीत में कहा कि वह उस पीढ़ी से आती हैं जिसने इंटरनेट से पहले की दुनिया भी देखी है और डिजिटल दौर में भी खुद को ढाला है. वह खुद को डिजिटल नेटिव नहीं, बल्कि डिजिटल माइग्रेंट मानती हैं, उनके मुताबिक, जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी, तब लोगों के लिए यह पुराने दोस्तों से जुड़ने और नई जानकारियां हासिल करने का एक अच्छा माध्यम था.

धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर सूचनाओं का प्रवाह बढ़ा और खबरों को शेयर करना लोगों की आदत बन गया. टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया. इन प्लेटफॉर्म का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में पहुंचना था. टेलीविजन के दौर में भी ब्रेकिंग न्यूज और तेजी से खबर पहुंचाने की होड़ थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इस रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया.

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सादिया के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में एक जरूरी सवाल पीछे छूट गया कि जिस खबर या सूचना को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वह वास्तव में सही भी है? लोग बिना उसकी सत्यता और संदर्भ की जांच किए मैसेज फॉरवर्ड करने लगे. धीरे-धीरे 'फॉरवर्डेड ऐज रिसीव्ड' हमारी राष्ट्रीय आदत बन गई.

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मिसइन्फॉर्मेशन को समझाते हुए सादिया अज़ीम ने कहा कि इसे केवल गलत खबर या फेक न्यूज तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, यह उससे कहीं बड़ा दायरा रखती है, उनके मुताबिक, किसी सूचना का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह लोगों के किन भावनात्मक पहलुओं को प्रभावित कर रही है.

उन्होंने मिसइन्फॉर्मेशन की तुलना एक ऐसे वायरस से की, जो इंसान के दिमाग में जगह बना लेता है. व्यक्ति किसी सूचना को सच मानकर दूसरों तक पहुंचाता रहता है, जबकि उसे खुद भी यह एहसास नहीं होता कि वह गलत जानकारी फैला रहा है, उन्होंने इसे टेक्नोलॉजी की भाषा में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ह्यूमन पहलू से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह मशीन को किसी खास काम के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है, उसी तरह गलत सूचनाओं के जरिए इंसानों को भी उकसाया जाता है. यानी खबरों के माध्यम से उनके भीतर खास तरह की भावनाएं पैदा करने की कोशिश होती है.

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अखलाक की लिंचिंग की घटना ने लिखने के लिए किया प्रेरित



अपनी किताब लिखने की वजह बताते हुए सादिया ने कहा कि उनके दिमाग में इसका पहला विचार मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग की घटना के बाद आया था, उस समय व्हाट्सऐप के जरिए सांप्रदायिक संदेश और खबरें बड़े पैमाने पर साझा की जा रही थीं, उन्हें इस बात ने गहराई से प्रभावित किया कि कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना की पुष्टि किए, वर्षों से अपने पड़ोस में रह रहे व्यक्ति की जान लेने तक कैसे पहुंच सकता है.

उन्होंने सवाल उठाया कि डिजिटल दुनिया में लोग उन बातों पर भी भरोसा कर लेते हैं, जिन्हें वास्तविक जीवन में सुनकर वे प्रमाण मांगेंगे. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बताया जाए कि प्रधानमंत्री सभी नागरिकों को 30 हजार रुपये देने वाले हैं, तो वह आमने-सामने ऐसी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा, लेकिन यही संदेश अगर व्हाट्सऐप पर किसी लिंक के साथ आए, तो लोग उस पर विश्वास करके अपनी निजी जानकारी तक साझा कर सकते हैं.

सादिया के मुताबिक, इसकी एक बड़ी वजह भरोसे का पहलू है, जब कोई सूचना दोस्त, पड़ोसी, समुदाय के व्यक्ति, शिक्षक या किसी परिचित के माध्यम से आती है, तो लोग उसकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठाते. उन्होंने अपनी किताब में इसी स्थिति को 'ट्रस्ट केज' यानी विश्वास का पिंजरा कहा है. यह ऐसा पिंजरा है जिसमें व्यक्ति अपने भरोसे के कारण फंस जाता है और गलत सूचना को सच मानने लगता है.

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पूर्णिया की घटना और ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र

बातचीत के दौरान सादिया ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने उनके लेखन और सोच को प्रभावित किया, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में 2025 में हुई एक घटना का उदाहरण दिया, उनके मुताबिक, एक परिवार के पांच लोगों को डायन होने के शक में जिंदा जला दिया गया था, इस घटना में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थे.

सादिया ने बताया कि जब उन्होंने घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि आरोपियों ने एक ऐसे व्यक्ति से सलाह ली थी, जो यूट्यूब पर डायन प्रथा और भूत-प्रेत से छुटकारा दिलाने के उपाय बताता था. ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री से प्रभावित होकर लोगों ने अपने ही समुदाय के परिवार को निशाना बना लिया। इस घटना ने उन्हें फिर सोचने पर मजबूर किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाएं किस तरह वास्तविक दुनिया में भयावह परिणाम पैदा कर सकती हैं.

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान मीडिया पर भी गलत खबरें दिखाने को लेकर काफी दबाव और सवाल उठे थे. हालांकि, उनके मुताबिक यह समझना जरूरी है कि मीडिया, सरकार और आम लोग कई बार एक ही सूचना स्रोतों पर निर्भर होते हैं. अगर किसी स्रोत से गलत जानकारी मिलती है, तो उसके आधार पर खबरों में भी गलती हो सकती है.

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