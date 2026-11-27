कर्नाटक में मुख्यमंत्री के आवास और विधान सौधा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. दरअसल, एक व्यक्ति ने Namma Yatri ऐप के जरिए ऑटो बुक किया. इसके बाद उसने ऑटो ड्राइवर के फोन से पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकी दी. आरोपी ने मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा में बम रखने की बात कही. उसने यह भी धमकी दी कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान धमाका किया जाएगा.

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यह घटना 5 नवंबर 2026 की बताई गई है. ऑटो ड्राइवर भगवानथराय ने 7 नवंबर को पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कोर्ट से अनुमति लेकर मामला दर्ज किया.

पुलिस शिकायत के मुताबिक, 26 साल के भगवानथराय 5 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे Namma Yatri ऐप पर लॉग इन हुए थे. एक यात्री को छोड़ने के बाद वह अगली बुकिंग का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान कार्तिक नाम के व्यक्ति की ओर से ऑटो बुकिंग आई.

ड्राइवर ऐप में दिखाए गए पिकअप लोकेशन के आधार पर अरमानेनगर के पास पहुंचा. वहां पहुंचने के बाद उसने कस्टमर को फोन किया और उसकी लोकेशन पूछी. फोन उठाने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह मुख्यमंत्री आवास के अंदर है. उसने ड्राइवर से कहा कि अपना फोन गेट पर मौजूद किसी व्यक्ति को दे दे, ताकि वह अपनी लोकेशन समझा सके.

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पुलिस अधिकारी को दिया फोन

भगवानथराय ने वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी को अपना फोन दे दिया. अधिकारी ने फोन पर बात की और इसके बाद ऑटो की तलाशी शुरू कर दी. जब ड्राइवर ने पुलिस से पूछा कि उसके ऑटो की जांच क्यों की जा रही है, तो उसे बताया गया कि फोन करने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आवास और विधान सौधा में बम रखने की धमकी दी है. आरोपी ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री का काफिला जब वहां से गुजरेगा, तब बम धमाका किया जाएगा.

ड्राइवर ने बताई पूरी कहानी

ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ ऐप पर आई बुकिंग स्वीकार की थी. उसका फोन करने वाले व्यक्ति से कोई निजी संबंध नहीं है. उसने पुलिस को Namma Yatri ऐप पर मिली बुकिंग का कन्फर्मेशन मैसेज भी दिखाया.

शिकायत के मुताबिक, परिवार में एक रिश्तेदार की मेडिकल इमरजेंसी के चलते भगवानथराय उस समय शिकायत दर्ज नहीं करा सके. इसके बाद वह 7 नवंबर को पुलिस स्टेशन पहुंचे और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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पुलिस ने शुरुआत में नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की थी. चूंकि शिकायत में गैर-संज्ञेय अपराध से जुड़ा मामला था, इसलिए पुलिस ने संबंधित अदालत से अनुमति ली. इसके बाद केस दर्ज किया गया.

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