Paneer Pakoda Recipe: सर्दियों में गरमागरम और कुरकुरा खाने का मजा ही अलग होता है. खासकर शाम के समय अगर चाय के साथ कुछ चटपटा मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में पकौड़े खाने का मन भला किसका नहीं करता. आमतौर पर लोग प्याज, आलू और गोभी के पकौड़े खाते हैं लेकिन आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो पनीर पकौड़े बना सकते हैं. पनीर पकौड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं. इन्हें बनाना भी काफी आसान है.

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इसके लिए आपको पनीर, बेसन और घर में रखे कुछ मसालों की जरूरत होगी. खास बात यह है कि इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आप इन्हें हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं पनीर पकौड़े बनाएंगे कैसे और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप पनीर के टुकड़े

1 कप बेसन

1 चुटकी हींग

1 चुटकी हल्दी पाउडर

½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 चुटकी गरम मसाला

½ छोटी चम्मच अजवायन

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

तलने के लिए तेल

जरूरत के अनुसार चाट मसाला

पनीर के पकौड़े कैसे बनाएंगे?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन लें. इसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अजवायन और स्वादानुसार नमक डाल दें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए बेसन का घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न पड़ें. इसे न ज्यादा गाढ़ा रखें और न ही बहुत पतला. अब गैस पर कड़ाही रखें और उसमें पकौड़े तलने के लिए तेल गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो पनीर का एक टुकड़ा बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबोएं और सावधानी से गर्म तेल में डाल दें. इसी तरह एक बार में 3-4 पनीर के टुकड़े तेल में डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. पकौड़ों को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि वे दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं. जब पकौड़े सुनहरे हो जाएं तो इन्हें कड़ाही से निकालकर किचन पेपर पर रख दें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. इसी तरह बाकी पनीर के टुकड़ों से भी पकौड़े तैयार कर लें. आखिर में ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़कें और गरमागरम पनीर पकौड़ों को हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें. सर्दियों में शाम की चाय के साथ इनका स्वाद खूब पसंद आएगा.

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