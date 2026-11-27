रूस की संसद ने 2027 से 2029 के लिए रिकॉर्ड रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है. इस तीन साल की अवधि में राष्ट्रीय रक्षा पर 50 ट्रिलियन रूबल से ज्यादा यानी करीब 609 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है. सोवियत संघ के टूटने के बाद यह रूस का सबसे बड़ा सैन्य बजट है. इससे साफ है कि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस की प्राथमिकता सैन्य जरूरतों पर बनी हुई है.

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रूसी स्टेट ड्यूमा ने बजट के मसौदे को तीसरी और अंतिम मंजूरी दे दी है. योजना के मुताबिक, 2027 में रूस के कुल संघीय खर्च का करीब 35.2 फीसदी हिस्सा रक्षा पर खर्च होगा.

रूसी संसद की रक्षा समिति के आंकड़ों के मुताबिक, 2027 में रक्षा पर 17.15 ट्रिलियन रूबल यानी करीब 208.8 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे. यह 2026 के लिए तय 12.93 ट्रिलियन रूबल यानी करीब 157.4 अरब डॉलर के मुकाबले लगभग 33 फीसदी ज्यादा है. इसके बाद रक्षा बजट में थोड़ी कमी आने की योजना है, लेकिन खर्च मौजूदा स्तर से काफी ज्यादा रहेगा. रूस 2028 में रक्षा पर 16.61 ट्रिलियन रूबल यानी करीब 202.2 अरब डॉलर और 2029 में 16.30 ट्रिलियन रूबल यानी करीब 198.4 अरब डॉलर खर्च करेगा.

सैन्य खर्च 108 ट्रिलियन रूबल के पार जाने का अनुमान

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नए बजट से रूस के सैन्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी. पहले की तीन साल की योजना के मुकाबले 2027 के लिए रक्षा बजट में करीब 3.58 ट्रिलियन रूबल और 2028 के लिए करीब 3.56 ट्रिलियन रूबल की बढ़ोतरी की गई है. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से देश पर सैन्य खर्च का बड़ा बोझ पड़ा है. जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के शोधकर्ता जेनिस क्लुग के आंकलन के मुताबिक, रूस ने अब तक सैन्य जरूरतों पर करीब 58.3 ट्रिलियन रूबल यानी उस समय की विनिमय दर के हिसाब से करीब 710 अरब डॉलर खर्च किए हैं.

अगर 2027 से 2029 के लिए तय पूरा बजट खर्च किया जाता है तो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस का कुल सैन्य खर्च 108 ट्रिलियन रूबल से ज्यादा यानी करीब 1.31 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.

स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों के बजट में कटौती

रक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ कई नागरिक क्षेत्रों के लिए बजट कम होने की उम्मीद है. द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक, 2026 के लिए पिछली बजट योजना में तय राशि की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवंटन करीब 3 फीसदी कम होगा. वहीं, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े खर्च में करीब 8 फीसदी की कटौती की जाएगी. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में भी करीब 3 फीसदी की कमी की जाएगी.

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