हरियाणा के करनाल में आयोजित राष्ट्रीय डेयरी मेले में एक HF नस्ल की गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. करनाल के युवा किसान रमनदीप सिंह अपनी इस गाय को लेकर मेले में पहुंचे हैं. उनका दावा है कि यह गाय एक दिन में 70 से 75 लीटर तक दूध देती है. रमनदीप के मुताबिक, उनके परिवार में पिछले तीन पीढ़ियों से पशुपालन का काम हो रहा है.

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रमनदीप सिंह ने बताया कि उनके फार्म पर मौजूद सभी गायों से परिवार के सदस्यों जैसा लगाव है. पशुपालन उनके परिवार के लिए केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि पीढ़ियों से जुड़ा काम है. उन्होंने डेयरी फार्मिंग को फायदे का सौदा बताते हुए कहा कि सही तरीके से इस व्यवसाय को किया जाए तो इससे अच्छी कमाई हो सकती है.

दिन में तीन बार निकाला जाता है दूध

रमनदीप के मुताबिक, उनकी HF नस्ल की गाय का दूध दिन में तीन बार निकाला जाता है. उनका दावा है कि यह गाय दूसरी गायों के मुकाबले ज्यादा दूध देती है और इसकी खुराक भी अपेक्षाकृत कम है.

उन्होंने बताया कि गाय को रोजाना सलाद और फीड दी जाती है. इसके बाद दिन में तीन बार उसका दूध निकाला जाता है. किसान का कहना है कि उनकी यह गाय पहले भी कई मेलों में प्रथम स्थान हासिल कर चुकी है. ज्यादा दूध देने के लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है.

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तीन पीढ़ियों से पशुपालन कर रहा परिवार

रमनदीप सिंह ने बताया कि उनके परिवार की तीन पीढ़ियां पशुपालन के काम से जुड़ी रही हैं. उनके फार्म पर जितनी भी गाय हैं, सभी से परिवार के सदस्यों जैसा लगाव है. यही वजह है कि वह पशुओं की देखभाल को खास महत्व देते हैं.

युवा किसान का कहना है कि डेयरी फार्मिंग में कमाई की अच्छी संभावनाएं हैं. उनके मुताबिक, पशुओं की सही देखभाल और प्रबंधन के साथ यह व्यवसाय फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

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