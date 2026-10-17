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जेलेंस्की के इंतजार के बीच प्रेस रूम में फैली दुर्गंध, पत्रकारों के लिए बना सिरदर्द

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा है. बताया जा रहा है कि पत्रकार 'फेटिड फार्टर' यानी बेहद बदबूदार गैस छोड़ने वाले एक रहस्यमयी शख्स से परेशान रहे.

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बताया जा रहा है कि बदबू के कारण रिपोर्टर्स को काफी परेशानी उठानी पड़ी. (File Photo: Reuters)
बताया जा रहा है कि बदबू के कारण रिपोर्टर्स को काफी परेशानी उठानी पड़ी. (File Photo: Reuters)

यूरोपीय काउंसिल के प्रेस ब्रीफिंग रूम में माहौल तब अचानक असहज हो गया, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की की कवरेज के लिए डटे पत्रकारों का सामना  एक अजीब दुर्गंध से हो गया.

यहां जेलेंस्की का इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि पत्रकार 'फेटिड फार्टर' यानी बहुत ज्यादा बदबूदार गैस छोड़ने वाले एक रहस्यमयी शख्स से बेहद परेशान रहे.

इस बदबू के कारण रिपोर्टर्स को काफी परेशानी उठानी पड़ी. यह कोई पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी एक डिप्लोमैटिक ब्रीफिंग के दौरान तेज बदबू के चलते कई पत्रकारों को जगह छोड़कर बाहर भागना पड़ा था.

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देर रात काम कर रहे पत्रकार केवल कॉफी के सहारे टिके रहे और उन्हें डर था कि कहीं वे किसी अहम ब्रीफिंग को मिस न कर दें. इस थकान और प्रेशर के बीच बदबू ने स्थिति को और खराब कर दिया है.

यह भी पढ़ें: रुबियो-जयशंकर की मीटिंग कहां? सर्जियो गोर के ऐलान पर उबल पड़ी कांग्रेस... पूछा- क्या US तय करेगा भारत की विदेश नीति?

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डीजल सौदे पर भड़के जेलेंस्की

इस बीच, वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस से डीजल खरीदने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समझौते की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इस सौदे से रूस को पैसा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति पुतिन जंग जारी रखने के लिए कर सकते हैं. जेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया और यूरोप से यूक्रेन को ज्यादा आर्थिक और सैन्य मदद देने की अपील की.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से डीजल खरीदने का समझौता वैश्विक बाजार पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुए संकट के असर की भरपाई नहीं कर पाएगा. लेकिन इससे रूस को अतिरिक्त पैसा जरूर मिलेगा.

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