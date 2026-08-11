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भारत से जर्मनी पहुंचा, फिर जो हुआ उसने बदल दी पूरी लाइफ, NRI की कहानी वायरल

2021 में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए जर्मनी गया एक भारतीय शख्स अब अपनी जिंदगी में आए बड़े बदलावों को लेकर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई अपनी कहानी में उसने बताया कि जर्मनी आने के बाद उसका करियर ही नहीं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी और निजी जिंदगी भी बदल गई. 

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शख्स ने बताया कि देश ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी. ( Photo: ITG)
शख्स ने बताया कि देश ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी. ( Photo: ITG)

विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना आज बहुत से भारतीय युवाओं का है. कोई बेहतर नौकरी के लिए विदेश जाता है तो कोई पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस भारत लौटने का प्लान बनाता है. लेकिन कई बार विदेश जाने के बाद जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती. ऐसा ही अनुभव जर्मनी में रह रहे एक भारतीय शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उसका कहना है कि जर्मनी जाना उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का फैसला था, लेकिन इस देश ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी.

2021 में मास्टर्स करने जर्मनी पहुंचा था
वायरल हो रहे पोस्ट के मुताबिक,  भारतीय शख्स ने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की. उसने बताया कि वह साल 2021 में भारत से जर्मनी गया था. उसका मकसद वहां मास्टर डिग्री पूरी करना था. उस समय उसने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आएगा और अपने परिवार का बिजनेस संभालेगा. यानी उसके लिए जर्मनी जाना जिंदगी का एक छोटा सा पड़ाव था. लेकिन आगे जो हुआ, उसने उसका पूरा भविष्य बदल दिया. उसने 2024 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और उसी दौरान उसे नौकरी भी मिल गई. इसके बाद उसकी जिंदगी जर्मनी में आगे बढ़ती चली गई. इस साल उसे जर्मनी की परमानेंट रेजीडेंसी भी मिल गई.

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भारत में काफी शांत रहता था
इस शख्स ने अपनी कहानी में अपनी पर्सनैलिटी में आए बदलाव का भी जिक्र किया. उसके मुताबिक, भारत में वह काफी शांत और इंट्रोवर्ट था. खासकर अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में वह लोगों से ज्यादा घुलता-मिलता नहीं था. लेकिन जर्मनी जाने के बाद हालात बदलने लगे. नए देश में अकेले रहना, नए लोगों से मिलना और अलग माहौल में जिंदगी शुरू करना उसके लिए आसान नहीं था. धीरे-धीरे उसने लोगों से बातचीत करनी शुरू की. नए दोस्त बनाए, बाहर जाना शुरू किया और नई-नई चीजों को आजमाया. उसका कहना है कि इस पूरे अनुभव ने उसे खुद के साथ ज्यादा सहज होना सिखाया. यानी विदेश जाने से सिर्फ उसका करियर नहीं बदला, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में भी बड़ा बदलाव आया.

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इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसकी निजी जिंदगी से जुड़ा है. जर्मनी में रहते हुए उसे अपना जीवनसाथी भी मिल गई. सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, वह अगले हफ्ते शादी करने वाला है. यानी जिस जर्मनी को वह शुरुआत में अपनी जिंदगी का एक अस्थायी पड़ाव समझकर आया था, वही अब उसके करियर, निजी जिंदगी और भविष्य का हिस्सा बन चुका है.

यह भी पढ़ें: '500 रुपये जुर्माना लगेगा...' TTE की बात पर भड़के कांवड़िये, Video Viral

अब अपना बिजनेस शुरू करने की तैयारी
नौकरी मिलने के बाद भी इस शख्स ने आगे बढ़ना जारी रखा. अब वह जर्मनी में अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही वह अपना खुद का कुछ नया काम शुरू करने की तैयारी भी कर रहा है. उसका कहना है कि अब वह पहले के मुकाबले ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरता. नए काम और नए मौकों को आजमाने में भी उसे झिझक नहीं होती. जर्मनी में बिजनेस शुरू करने को लेकर उसने इंटरनेट पर कई तरह की बातें पढ़ी थीं, लेकिन उसका अपना अनुभव काफी अच्छा रहा. खासकर दक्षिणी जर्मनी में उसे अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए अच्छी मदद मिली. इसी वजह से उसका मानना है कि यहां नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं.

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जर्मनी ने मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया
इस पूरी कहानी का सबसे खास पहलू यही है कि वह व्यक्ति जर्मनी को सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के नजरिए से नहीं देखता. उसके मुताबिक, वह यहां कुछ समय के लिए आया था, लेकिन इस देश में मिले अनुभवों ने उसे खुद का बेहतर रूप बनने में मदद की. उसने अपनी पोस्ट में बताया कि कुछ सालों में वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ है, नए अनुभव हासिल किए हैं, करियर में आगे बढ़ा है और अपनी  में भी एक पर्सनल लाइफ नई शुरुआत करने जा रहा है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कहानी एक सोशल मीडिया यूजर के अनुभव पर आधारित है. इसे जर्मनी में रहने वाले हर व्यक्ति का अनुभव नहीं माना जा सकता. रिपोर्ट में भी साफ किया गया है कि सोशल मीडिया पर किए गए इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. फिर भी यह कहानी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें विदेश जाने को सिर्फ नौकरी या ज्यादा कमाई के नजरिए से नहीं देखा गया है. कई बार नई जगह, नए लोग और बिल्कुल अलग माहौल इंसान की सोच, आत्मविश्वास और जिंदगी के फैसलों को भी बदल देते हैं.
 

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