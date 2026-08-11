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Sawan Shivratri Wishes 2026: इस बार 'थैंक्यू' या 'सेम टू यू' नहीं, इन खास संदेशों से दें सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं

Sawan Shivratri Wishes 2026: इस बार सिर्फ 'थैंक्यू' या 'सेम टू यू' कहकर बात खत्म न करें. सावन शिवरात्रि पर दोस्तों, परिवार और करीबियों को महादेव के ये खास WhatsApp Wishes, Messages और Status भेजकर अलग अंदाज में शुभकामनाएं दें.

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सावन शिवरात्रि पर भक्त भगवान की पूजा करने के साथ ही अपने करीबियों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. (Photo: ITG)
सावन शिवरात्रि पर भक्त भगवान की पूजा करने के साथ ही अपने करीबियों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. (Photo: ITG)

Shivratri 2026 Wishes In Hindi: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आस्था के लिए बेहद खास माना जाता है. इस पूरे महीने शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं और महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं. सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली सावन शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है. इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त, मंगलवार को मनाई जा रही है.

शिवरात्रि के दिन मंदिर जाकर पूजा करने के साथ ही लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को WhatsApp, Facebook और Instagram के जरिए शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी भेजते हैं. लेकिन हर बार वही "हैप्पी शिवरात्रि", "थैंक्यू" और "सेम टू यू" कहकर बात खत्म क्यों करें? इस बार अपने अपनों को महादेव की भक्ति से जुड़े कुछ ऐसे खास संदेश भेजिए, जिन्हें पढ़कर उनके चेहरे पर मुस्कान भी आए और मन में शिव भक्ति भी जागे.

इस सावन शिवरात्रि अपनों को भेजें दिल छू लेने वाले संदेश

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1. महादेव की भक्ति में जो सुकून है, वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं.
भोलेनाथ आपके जीवन से हर दुख हर लें और खुशियों से भर दें.
हर हर महादेव! सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.

2. जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो,
उसका कौन बिगाड़ सकता है.
भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे.
सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं.

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3. ना चिंता की फिक्र हो, ना मुश्किलों का डर हो,
बस महादेव का नाम हो और सिर पर उनका हाथ हो.
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे.
हर हर महादेव!

दोस्तों को ऐसे करें Sawan Shivratri Wish

अगर आप अपने दोस्तों को थोड़ा अलग और दिल से मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ये मैसेज शेयर कर सकते हैं.

4. दोस्ती हमारी यूं ही बनी रहे,
महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे.
हर मुश्किल आसान हो और हर दिन खुशियों से भरा हो.
भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है. हर हर महादेव!

5. महादेव आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करें,
हर अधूरी इच्छा को पूरा करें और
आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दें.
सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं दोस्त.

परिवार और करीबियों को भेजें ये खास संदेश

6. भोलेनाथ आपके घर में सुख-शांति बनाए रखें,
परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ और खुश रखें.
महादेव की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज की कमी न हो.
सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.

7. शिव का नाम होठों पर रहे,
शिव का ध्यान मन में रहे,
शिव की कृपा जीवनभर बनी रहे.
आपको और आपके पूरे परिवार को
सावन शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

WhatsApp Status पर लगाएं ये शुभकामनाएं

अगर आप वॉट्सएप स्टेट्स या इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ छोटा लेकिन इंपैक्टफुल लिखकर अपने करीबियों को संदेश भेजना चाहते हैं, तो ये लाइनें लगा सकते हैं.

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8. जहां महादेव का साथ है, वहां डर कैसा. हर हर महादेव!

9. दिल में शिव, जुबां पर शिव, जीवन में शिव का आशीर्वाद.

10. भोले की भक्ति में ही सुकून है. हर हर महादेव!

11. जिस पर महादेव की कृपा हो, उसकी जिंदगी में फिर कमी कैसी.

12. शिव नाम से शुरू हो दिन और शिव कृपा से पूरी हो हर मनोकामना.

सावन शिवरात्रि की शुभकामना का जवाब सिर्फ 'थैंक्यू' या 'सेम टू यू' में देने के बजाय आप सामने वाले को महादेव का आशीर्वाद देते हुए जवाब दे सकते हैं. जैसे- 'महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर भी हमेशा बनी रहे. हर हर महादेव!'

या फिर आप लिख सकते हैं. 'भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें. सावन शिवरात्रि की आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

इस तरह आपकी शुभकामना सिर्फ एक रिप्लाई नहीं रहेगी, बल्कि सामने वाले के लिए महादेव से मांगी गई एक खूबसूरत दुआ बन जाएगी.

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