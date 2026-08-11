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पंजाब का बताकर शेयर किया ‘जॉम्बी ड्रग’ वीडियो, निकला राजस्थान का, हरभजन सिंह ट्रोल

भाजपा के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पंजाब का बताकर राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक वीडियो शेयर कर दिया. वीडियो में दो युवा नशे की हालत में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर घिर गए हैं.

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हरभजन सिंह गलत वीडियो शेयर कर हुए ट्रोल ((Photo: ITG)
हरभजन सिंह गलत वीडियो शेयर कर हुए ट्रोल ((Photo: ITG)

भाजपा के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कल एक वीडियो शेयर किया, इस वीडियो में नशे की हालत में दो युवा दिख रहे हैं. लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान का है. इसके बाद सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, हरभजन सिंह ने पगड़ी पहने दो युवाओं का वीडियो शेयर करते हुए पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि पंजाब को किसी की बुरी नजर लग गई है. उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पंजाब की पहचान तरक्की, हिम्मत और बहादुरी के लिए होती थी, वहां के युवा आज नशे की चपेट में हैं. उन्होंने लोगों से पंजाब को नशे से बचाने की अपील भी की.

वीडियो शेयर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हरभजन सिंह को घेरना शुरू कर दिया. पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है.

यह भी पढ़ें: पंजाब चुनाव: इस पार्टी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को दिया टिकट, बस्सी पठाना से बनाया उम्मीदवार

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उन्होंने हरभजन सिंह पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने गलत वीडियो शेयर कर पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश की है.

हरभजन सिंह ने जो वीडियो शेयर की है उसमें दो शख्स नशे की अवस्था में दिख रहे हैं. वे इतने नशे में हैं कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे. भाजपा सांसद ने इसे पंजाब का बताया, लेकिन यह वीडियो राजस्थान के श्रीगंगानगर का निकला. जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इसपर अब तक हरभजन सिंह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पंजाब में हरभजन सिंह के इस पोस्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है. वहीं अगर वीडियो में दिख रहे लोगों की बात करें तो फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

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