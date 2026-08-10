'500 रुपये जुर्माना लगेगा...' TTE की बात पर भड़के कांवड़िये, Video Viral

सावन के साथ ही देशभर में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है. लाखों शिवभक्त अलग-अलग राज्यों से हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं. इसी बीच रेलवे स्टेशन के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें टिकट चेकिंग के दौरान TTE और कुछ कांवड़ियों के बीच तीखी बहस होती दिखाई देती है.

और पढ़ें

वीडियो में TTE यात्रियों से टिकट दिखाने के लिए कहते हैं. इस पर कुछ कांवड़िये जवाब देते हैं कि उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार ने सावन के दौरान कांवड़ यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा मुफ्त कर दी है.

TTE इस बात को स्वीकार नहीं करते. वह रेलवे के नियमों का हवाला देते हुए कहते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने वालों से किराए के अलावा 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस और तेज हो जाती है. वीडियो में आसपास भीड़ भी जमा हो जाती है.

देखें वीडियो

'ना टिकट लेते हैं, ना कुछ...'

वीडियो में देखा जा सकता है कि TTE टिकट चेक करते हुए कांवड़ियों से किराया और बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपये जुर्माना देने की बात कहते हैं. इस पर कुछ कांवड़िये दावा करते हैं कि योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए ट्रेन यात्रा मुफ्त कर दी है, इसलिए उनसे टिकट नहीं मांगा जा सकता.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इमरान मसूद ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, भगवा पटके से किया स्वागत- VIDEO

TTE इस दावे पर उनसे पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो लेटर दिखाइए. इसके बाद माहौल गरमा जाता है.वीडियो में आगे कुछ कांवड़िये नाराजगी जताते हुए कहते सुनाई देते हैं कि ये टीटीई बोल रहे हैं यहां फालतू आ जाते हैं... ना टिकट लेते हैं, ना कुछ...

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे के नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होते हैं और बिना टिकट यात्रा की अनुमति नहीं हो सकती.

वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर कांवड़ यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की कोई व्यवस्था है, तो उसका आधिकारिक आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं है.

क्या सच में कांवड़ियों के लिए ट्रेन यात्रा मुफ्त है?

वायरल वीडियो में ऐसा दावा जरूर किया गया है, लेकिन फिलहाल भारतीय रेलवे या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, जिसमें सभी कांवड़ यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा पूरी तरह निशुल्क करने की घोषणा की गई हो. इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

Advertisement

वीडियो को लेकर क्या है स्थिति?

इस वायरल वीडियो की तारीख, स्थान और इसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले से जुड़ी कोई आधिकारिक पुष्टि या नई जानकारी सामने आने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा.

---- समाप्त ----