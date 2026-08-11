समय रैना ने बादशाह को हनी सिंह के नाम पर किया रोस्ट, ब्राउन रंग गाने का हुआ जिक्र, Video

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने फैंस को सोमवार एक तगड़ा सरप्राइज दिया. उन्होंने अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का एक बोनस एपिसोड रिलीज किया, जिसमें रैपर बादशाह, यूट्यूबर सौरव जोशी, और हर्ष लिंबाचिया जैसे जाने-माने चेहरे हाजिर हुए. एपिसोड आते ही सोशल मीडिया पर छा भी गया. कई सारे क्लिप्स वायरल हुईं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा शो के अंत में समय के रोस्ट की रही.

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समय ने गाया गाना

समय रैना ने एपिसोड के अंत में बादशाह को एक अनोखे अंदाज से रोस्ट किया है. उन्होंने उन्हें यो यो हनी सिंह का नाम लेकर चिढ़ाया है, जिनसे बादशाह की फिलहाल उतनी नहीं बनती है. समय ने हनी सिंह का नाम लेने के साथ-साथ ब्राउन रंग गाने का भी जिक्र किया, जिसपर कुछ समय पहले तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी.

शो से वायरल क्लिप में समय के शो पर एक शख्स आता है, जिसके माइक से अगर कुछ भी बोला जाए तो उसमें से रीमिक्स होकर एक अनोखी आवाज निकलती है. समय ने इस मौके का फायदा उठाया, और गाना गाते हुए बादशाह को रोस्ट किया. कॉमेडियन ने अपने गाने में बादशाह को देखते हुए कहा- यो यो हनी सिंह का फैन हूं मैं, करता मां-बहन हूं मैं. मेरे सारे अंग देखो, गाना ब्राउन रंग देखो.

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समय की रोस्टिंग से बादशाह हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. कॉमेडियन के निशाने पर इसके बाद हर्ष लिंबाचिया आए, जिन्हें भारती सिंह का नाम लेकर रोस्ट किया गया. हालांकि लोगों को समय का बादशाह वाला रोस्ट बड़ा पसंद आया. कई लोगों ने इसे 'एपिक' कहा.

क्या है बादशाह-हनी सिंह की लड़ाई?

बादशाह और यो यो हनी सिंह के बीच ब्राउन रंग गाने को लेकर लड़ाई किसी से छिपी नहीं है. दोनों रैपर का कहना है कि ये गाना उनका लिखा हुआ है. इस गाने के क्रेडिट के पीछे काफी बहस चली थी. हनी सिंह ने बादशाह के लिए कहा कि वो कभी उनके ग्रुप माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं थे. जबकि बादशाह खुद को उसका हिस्सा मानते हैं. बादशाह ने कई बार कहा भी कि वो हनी सिंह से अपनी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं. मगर हनी सिंह ऐसा नहीं चाहते.

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