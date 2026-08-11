scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑपरेशन सफेद सागर- कारगिल के आकाशवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि

ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल की जंग में वायु सेना के आकाशवीरों को श्रद्धांजलि देने वाली कहानी है. इसमें अंधराष्ट्रीयता की कोई जगह नहीं है. वायु सेना की वीरता, दमदार अभिनय और रोमांचक हवाई दृश्यों से भरपूर यह कारगिल की अनकही कहानी गर्व से सीना चौड़ा कर देती है.

Advertisement
X
नेटफ्लिक्स पर कारगिल जंग में इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी. (Screengrab: Netflix)
नेटफ्लिक्स पर कारगिल जंग में इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी. (Screengrab: Netflix)
फिल्म:ऑपरेशन सफेद सागर
4/5
  • कलाकार : जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, दीया मिर्जा, विनय पाठक, मनु ऋषि चड्ढा
  • निर्देशक :ओनी सेन

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध के उस पहलू को सामने लाती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह भारतीय वायु सेना की कहानी है. ओनी सेन के निर्देशन में बनी छह एपिसोड की यह श्रृंखला न सिर्फ रोमांचक है बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरी है. इसमें देशभक्ति तो है लेकिन वह दिखावटी या अतिरंजित नहीं है. यह श्रृंखला देखने के बाद सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. आंखें नम हो जाती हैं. 

सीरीज 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के मिशन ऑपरेशन सफेद सागर पर आधारित है. जब पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे, तब वायु सेना को बेहद कठिन परिस्थितियों में मिशन पूरे करने थे. कहानी विंग कमांडर टोनी धनोआ और स्क्वॉड्रन लीडर अजय आहूजा के इर्द-गिर्द घूमती है. अजय आहूजा युवा पायलटों की टीम को तैयार करते हैं. फिर असली युद्ध में उतरते हैं.

सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह युद्ध को सिर्फ लड़ाई के रूप में नहीं दिखाती. पायलटों की व्यक्तिगत जिंदगी, उनके परिवारों की चिंता, ट्रेनिंग के दौरान की मस्ती और गंभीर पलों का सुंदर कॉम्बीनेशन है. यहां नायक सिर्फ वीर नहीं बल्कि इंसान भी हैं. वे हंसते हैं. थकते हैं. डरते हैं और फिर भी उड़ान भरते हैं. यह ह्यूमन एंगल इस सीरीज को अन्य युद्ध फिल्मों से अलग बनाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Spiderman Brand New Day Review
Review: इमोशन्स-एक्शन से भरपूर स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे
Lokesh Kanagaraj, Wamiqa Gabbi starrer DC movie review
Review: अनिरुद्ध के म्यूजिक से सजी DC, वामिका उड़ाएंगी होश
Colombia Earthquake
कोलंबिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप, कई शहरों की धरती हिली
China India border dispute Arunachal Pradesh
अरुणाचल के नक्शे पर चीन बौखलाया, जानिए क्या बोल रहे एक्सपर्ट
80th Independence Day
15 अगस्त को राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम, Gen Z-युवा शक्ति पर फोकस
Advertisement

यह भी पढ़ें: तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकी इंजन आने में हुई देरी तो DRDO ने पलट दी बाजी

राजनीतिक पक्ष को भी संतुलित तरीके से पेश किया गया है. अटल बिहारी वाजपेयी के शांति प्रयासों, नवाज शरीफ की कमजोरी और परवेज मुशर्रफ की चालबाजियों को दिखाया गया है लेकिन बिना किसी अनावश्यक नफरत के. मुशर्रफ का किरदार खलनायक जरूर है लेकिन उसे एक्स्ट्रा नहीं किया गया है. 

अभिनय की ताकत

सिद्धार्थ ने स्क्वॉड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया है. उनके अंदर अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक गहराई साफ दिखती है. जिमी शेरगिल विंग कमांडर टोनी धनोआ के रूप में शांत लेकिन मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं. युवा कलाकार अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्नब भसिन ने अनुभवहीन से निडर पायलट बनने का सफर बखूबी जिया है.

Operation Safed Sagar review

आदिल हुसैन, संजय सूरी, बरुन सोबती और अन्य कलाकारों ने अपने सीमित समय में भी छाप छोड़ी है. विनय पाठक नवाज शरीफ और मनु ऋषि चड्ढा परवेज मुशर्रफ के रूप में शानदार हैं. महिलाओं के किरदारों में दीया मिर्जा, अमृता बागची और प्राजक्ता कोली परिवारों की बेचैनी और इंतजार को दर्शाती हैं. 

तकनीकी पहलू और हवाई युद्ध

सीरीज की असली जान उसके हवाई युद्ध के दृश्यों में है. लड़ाकू विमानों की उड़ान, निशानेबाजी और खतरनाक मिशन इतने रोमांचक तरीके से फिल्माए गए हैं कि दर्शक खुद को कॉकपिट में महसूस करने लगता है. वीएफएक्स भले ही सीजीआई पर आधारित हो लेकिन वह कहानी से जुड़ा हुआ लगता है. हिमालयी इलाकों की विशालता और कॉकपिट की घुटन दोनों को कैमरे ने बखूबी कैद किया है.

Advertisement

संगीत अनुराग सैकिया का है जो देशभक्ति की धुनों को जोर-जबरदस्ती ठूंसने के बजाय कहानी के मूड के साथ चलता है. प्रोडक्शन डिजाइन भी सराहनीय है. एयरबेस, कमांड रूम और सैन्य माहौल असली लगते हैं. 

यह भी पढ़ें: पूरा पाकिस्तान और चीन का बीजिंग-शंघाई भी भारत की अग्नि-4 की रेंज में

खामियां और उपलब्धियां

कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी व्याख्यात्मक हो जाती है. संवाद आदेश देने जैसे लगते हैं. अमेरिकी और चीनी पक्ष के दृश्य कमजोर हैं. महिलाओं के किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी. लेकिन ये कमियां सीरीज की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करतीं.

ऑपरेशन सफेद सागर अंधराष्ट्रीयता से पूरी तरह दूर है. यह देशभक्ति को गरिमा के साथ पेश करती है. यह बताती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि योजना, साहस, टीमवर्क और बलिदान से जीते जाते हैं. यह उन पायलटों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने आसमान से देश की रक्षा की. कुल मिलाकर यह हाल के वर्षों की सर्वश्रेष्ठ भारतीय वॉर सीरीज में से एक है. यह मनोरंजन के साथ गर्व और सम्मान का भाव जगाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    ऑपरेशन सफेद सागर- कारगिल के आकाशवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि |
    CM भूपेंद्र पटेल ने दिया 'हर दिल तिरंगा' का संदेश, देखें गुजरात आजतक |
    बड़ा खुलासा! तुर्की से सीक्रेट ऑपरेशन में निकाले गए थे ट्रंप, ईरान हमले के खौफ से बदला था प्लेन |
    UPI Volume Growth Slow: UPI पर MDR लगाने से पहले आई ऐसी खबर, लग गया तगड़ा झटका! |
    मौत सामने थी, बच्चों को सीने से लगाकर लेट गई मां, रोंगटे खड़े कर देगा Video |
    दिल्ली-NCR में छाए काले बादल... आज भी भारी बारिश का अलर्ट, देश के इन राज्यों में भी एक्टिव रहेगा मॉनसून |
    गाजियाबाद में भरभराकर गिरी तीन मंजिला दुकान की छत, 3 लोग मलबे से निकाले गए |
    Trump Impact On Crude: ट्रंप ने ईरान से कर दी ये बड़ी डिमांड, अचानक कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग |
    यूपी में गोमूत्र खरीद के पीछे कितना दम, कितनी तैयारी? |
    दुबई जैसी स्काईलाइन, सी-फेसिंग होम, बेहद आलीशान है कृति सेनन की बहन का घर, धोनी भी हैं पड़ोसी
    Advertisement