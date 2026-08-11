आज से दो दिन तक चलेगा राम मंदिर के CEO पोस्ट के लिए इंटरव्यू, 18 उम्मीदवार हैं शॉर्ट लिस्ट

अयोध्या में राम मंदिर के लिए CEO की नियुक्ति प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच गई है. इस पद के लिए करीब 5,200 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. मंदिर के लिए योग्य सीईओ के सिलेक्शन के लिए आज (11 अगस्त) से दो दिन तक इंटरव्यू चलेगा.

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करीब 5,200 आवेदनों में से शुरुआती जांच-पड़ताल के बाद चयन समिति ने लगभग 55 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की थी. इसके बाद इंटरव्यू के लिए 18 आवेदकों को चुना गया. इनमें सेना, शिक्षा और कॉरपोरेट जगत से जुड़े अनुभवी लोग शामिल हैं.

CEO पद के लिए इंटरव्यू मंगलवार और बुधवार (11 और 12 अगस्त) को अयोध्या में राम मंदिर परिसर स्थित PFC (Passenger Facilitation Center) में होगा.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति राम मंदिर के CEO पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी. इस समिति में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विष्णु कांत चतुर्वेदी और परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावड़े भी शामिल हैं.

2 सितंबर को होगी नए CEO की घोषणा

चयन समिति इंटरव्यू के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. समिति 18 में से तीन बेस्ट उम्मीदवारों के नाम चुनकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी. इसके बाद ट्रस्ट आखिरी फैसला लेगा और 2 सितंबर को नए सीईओ के नाम का ऐलान किया जाएगा.

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चोरी के आरोपों के बाद लिया गया था फैसला

बता दें कि इस साल जून में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने कई बड़े फैसले लिए. 6 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में ट्रस्ट ने मंदिर प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक CEO नियुक्त करने का ऐलान किया था

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राम मंदिर का सीईओ मंदिर के प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा. CEO पद के लिए 50 से 70 साल की आयु सीमा तय की गई है.

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