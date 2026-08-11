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पहले खरीदा भूतिया शहर, फिर शख्स ने सेट किया ये बिजनेस

एक शख्स ने अमेरिका का एक पूरा शहर ही खरीद लिया. यह एक वीरान और भूतिया शहर है. अब वह लोगों को इस शहर में आने और यहां घूमने का न्योता दे रहा है. चलिए जानते हैं आखिर इस शहर में ऐसा क्या खास है और इसे भूतिया क्यों कहा जाता है.

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एक शख्स ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इस भूतिया शहर को खरीदने में लगा दी (Photo - Instagram/@brentwunderwood)
एक शख्स ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इस भूतिया शहर को खरीदने में लगा दी (Photo - Instagram/@brentwunderwood)

क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स पूरा का पूरा शहर खरीद ले और फिर उसे दोबारा आबाद करने में जुट जाए? अमेरिका में एक शख्स ने ऐसा ही किया है. उसने एक वीरान पड़े पुराने माइनिंग टाउन को अपनी जिंदगी की कमाई से खरीद लिया. अब वह इस भूतिया शहर की पुरानी इमारतों को संवार रहा है और लोगों को यहां घूमने के लिए बुला रहा है.

यह कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेरो गोर्डो शहर की है. कभी यह इलाका चांदी की खदानों के लिए मशहूर था और यहां हजारों लोग रहते थे. लेकिन समय के साथ यह शहर वीरान हो गया. अब यहां फिर से रौनक लौटाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी कारोबारी ब्रेंट अंडरवुड.

1.4 मिलियन डॉलर में खरीदा पूरा शहर
ब्रेंट अंडरवुड ने साल 2018 में अपनी जिंदगी की बचत के करीब 1.4 मिलियन डॉलर खर्च करके सेरो गोर्डो को खरीद लिया था. यह शहर कैलिफोर्निया में लोन पाइन के पास मौजूद है.

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अंडरवुड को बचपन से ही इतिहास और पुराने वेस्ट की कहानियों में दिलचस्पी थी. उनके मुताबिक, बचपन में वह अपने दादा के साथ गन स्मोक देखा करते थे. पुराने अमेरिकी वेस्ट की कहानियों और उस दौर के जीवन ने उन्हें हमेशा एट्रेक्ट किया.

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यही शौक बाद में उन्हें सेरो गोर्डो तक ले आया. साल 2020 में वह यहां स्थायी रूप से रहने भी आ गए. अब वह इस पूरे इलाके को फिर से संवारने में जुटे हैं.

कभी यहां रहते थे 4 हजार से ज्यादा लोग
इस शहर का इतिहास काफी दिलचस्प है. इसका नाम स्पेनिश भाषा से आया है, जिसका मतलब 'मोटी पहाड़ी' होता है. साल 1865 में यहां चांदी, सीसा और जिंक की खोज हुई. इसके बाद यह इलाका तेजी से माइनिंग टाउन में बदल गया. खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे.

अपने सबसे अच्छे दौर में इस शहर में 4,000 से ज्यादा खनिक रहते और काम करते थे. यहां की चांदी की खदान इतनी अहम थी कि इसने कैलिफोर्निया को अमेरिका के सबसे धनी सिल्वर माइनिंग क्षेत्रों में शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाई.कहा जाता है कि यहां से करीब एक अरब डॉलर मूल्य के खनिज निकाले गए थे.

कहा जाता है कि यहीं की चांदी से लॉस एंजिल्स चमका. अंडरवुड के मुताबिक, सेरो गार्डो से निकली चांदी खच्चरों के जरिए पहाड़ से नीचे ले जाई जाती थी और फिर लॉस एंजिल्स पहुंचती थी.

उस दौर में लॉस एंजिल्स आज की तरह दुनिया का मशहूर शहर नहीं था, बल्कि एक छोटा-सा धूल भरा शहर था. यहां की खदानों से निकली दौलत ने पश्चिमी अमेरिका के विकास में अहम भूमिका निभाई. लेकिन समय के साथ सेरो गार्डो की कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गई.

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अंडरवुड का कहना है कि उनकी कोशिश सिर्फ पुराने शहर को बचाने की नहीं, बल्कि इसकी कहानी को भी जिंदा रखने की है. उनका मानना है कि अगर यह जगह ही खत्म हो गई तो इससे जुड़ी कहानी भी खत्म हो जाएगी.

वीरान खदान को बना दिया लाइब्रेरी
हाल ही में अंडरवुड ने सोशल मीडिया पर इस शहर का एक वीडियो शेयर किया, जिसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस वीडियो में वह करीब 360 एकड़ में फैली इस प्रॉपर्टी की सैर कराते नजर आए.

इस शहर में एक दर्जन से ज्यादा पुरानी इमारतें और करीब 30 मील लंबी माइन शाफ्ट भी हैं. अंडरवुड इन पुरानी जगहों को धीरे-धीरे नया रूप दे रहे हैं. उन्होंने पुराने डायनामाइट स्टोरहाउस को एक लाइब्रेरी में बदल दिया है. यहां खदानों से निकली पुरानी लकड़ी से बनाई गई अलमारियों में माइनिंग से जुड़ी किताबें रखी गई हैं.

अंडरवुड इसे दुनिया से दूर कुछ समय बिताने के लिए एक शानदार जगह बताते हैं. शहर में एक पुराना ब्रोथल भी है. इसका नाम लोलाज प्लेजर हाउस है. इस ब्रोथल को कभी लोला ट्रेविस चलाती थीं.

अंडरवुड का प्लान इस इमारत को भी एक म्यूजियम में बदलने की है. उनका कहना है कि सेरो गोर्डो जैसे माइनिंग कैंप की कहानी में उन महिलाओं का योगदान अक्सर भुला दिया जाता है, जिन्होंने बेहद मुश्किल माहौल में अपना काम और कारोबार चलाया.

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उनके मुताबिक, लोला की कहानी खास है क्योंकि उन्होंने शराबी और हथियारबंद लोगों से भरे माइनिंग कैंप में अपनी जैसी महिलाओं को अपनी शर्तों पर जीने का एक ठिकाना दिया.  

यहां तय होती थी माइनर्स की किस्मत
इस ब्रोथल के बगल में ही शहर का पुराना जांच-परख ऑफिस भी मौजूद है. यहीं माइनर्स यानी खनिको की लाई हुई खनिजों की जांच होती थी और पता चलता था कि उनके हाथ कितना चांदी लगा है.

अंडरवुड बताते हैं कि माइनर्स यहां अपनी खदान से निकला नमूना लेकर आते थे. अधिकारी उसे पीसकर और पिघलाकर जांचते थे और फिर बताते थे कि उसमें कितनी चांदी है. यानी यही वह जगह थी जहां एक खनिक को पता चलता था कि वह अमीर हुआ या नहीं.

पुराने जनरल स्टोर में बना दिया म्यूजियम
अंडरवुड ने शहर के पुराने जनरल स्टोर को भी एक छोटे म्यूजियम में बदल दिया है. यहां खदानों और शहर के आसपास से मिले पुराने सामान और औजार रखे गए हैं.

यहां अलग-अलग तरह के खनिजों से लेकर उन औजारों तक को देखा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल कभी खनिक किया करते थे. अंडरवुड के लिए यह जगह इसलिए खास है. क्योंकि इसमें सेरो गोर्डो के पुराने दौर की कई चीजें आज भी सुरक्षित हैं.

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अब पुराने सिनेमा हॉल में फिर चलेंगी फिल्में
इस शहर में एक पुराना मूवी थिएटर भी है. अंडरवुड इसे भी फिर से पुराने वेस्ट के अंदाज में तैयार करना चाहते हैं. उनकी योजना है कि इसे एक पुराने जमाने के वेस्टर्न थिएटर में बदला जाए और यहां फिल्म नाइट्स ऑर्गनाइज की जाएं.यानी जो शहर कभी पूरी तरह वीरान हो चुका था, वहां अब धीरे-धीरे पुरानी रौनक लौटाने की कोशिश हो रही है.

इसी शहर के बीच बना है अंडरवुड का घर
सेरो गोर्डो के बीचोबीच अंडरवुड का घर भी है. यह कभी शहर के मूल मालिक मोरटाइमर बेलशॉ का घर हुआ करता था.

अंडरवुड के लिए इस घर में रहने का एक फायदा यह भी है कि वह पूरे शहर पर नजर रख सकते हैं. घर से नीचे घाटी का शानदार नजारा भी दिखाई देता है.

जल्द खुलेगा होटल 
इस शहर को दोबारा जिंदा करने की योजना का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकन होटल हैं. 
यह इमारत साल 1871 में बनाई गई थी. अब इसे दोबारा तैयार किया जा रहा है. भविष्य में यहां बार, रेस्टोरेंट, आउटडोर पैटियो और 8 गेस्ट रूम बनाए जाएंगे.

अंडरवुड के मुताबिक, होटल का बाहरी ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन अंदर का काम पूरा करने के लिए परमिट का इंतजार है. उनका मानना है कि होटल करीब एक साल के भीतर तैयार हो सकता है. उनके मुताबिक, यही होटल भविष्य में पूरे शहर का 'दिल' बनेगा.

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लोगों को क्यों बुला रहे हैं अंडरवुड?
अंडरवुड सेरो गोर्डो को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाकर नहीं रखना चाहते. वह चाहते हैं कि लोग यहां आएं और अमेरिका के पुराने माइनिंग दौर की कहानी को करीब से देखें.

उनका कहना है कि किसी किताब में इतिहास पढ़ना अलग बात है. लेकिन उसी जगह पर खड़े होकर उस इतिहास को महसूस करना बिल्कुल अलग अनुभव है.

यहां आने वाले लोगों के लिए सेल्फ-गाइडेड टूर मुफ्त हैं. वहीं मुख्य माइन बिल्डिंग का गाइडेड टूर वीकेंड पर 20 डॉलर में उपलब्ध है. यह जगह रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है.

अंडरवुड के इस शहर को लोग उनके YouTube चैनल घोस्ट टाउन लिविंग पर भी देख सकते हैं. हालांकि, सेरो गोर्डो की कहानी सिर्फ पुरानी खदानों, वीरान इमारतों और इतिहास तक ही सीमित नहीं है. इस शहर को लेकर भूतों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां भी कही जाती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या किसी वरदान से बनी थी बीयर? जानिए सबसे पहली बार किसने पी थी

यानी अंडरवुड ने जिस वीरान शहर को खरीदा है. उसे वह सिर्फ इमारतों के समूह के तौर पर नहीं देख रहे. वह इसे इतिहास, पर्यटन और पुराने अमेरिकी वेस्ट की यादों से जुड़ी ऐसी जगह बनाना चाहते हैं, जहां लोग घूमने आएं, पुरानी कहानियां जानें और उस दौर को करीब से महसूस कर सकें.  अंडरवुड का इरादा साफ है. वह सेरो गोर्डो को पूरी तरह संवारने का काम शायद जिंदगी भर जारी रखना चाहते हैं.

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