कोलंबिया भूकंप: केबल कार में 6 घंटे फंसे रहे यात्री, आसमान से देखा कहर

कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने देखते ही देखते पूरे शहर को तबाह कर दिया. कुछ ही सेकंड के झटकों में घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, सड़कें प्रभावित हुईं और सैकड़ों परिवारों की जिंदगी पल भर में तबाह हो गई. किसी ने मलबे में अपना घर खोया तो किसी ने अपना कोई करीबी.

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इसी तबाही के बीच पश्चिमी शहर पेरेइरा से सामने आई एक घटना ने भूकंप की त्रासदी की अलग तस्वीर दिखा दी. यहां 16 लोगों की जिंदगी छह घंटे तक हवा में अटकी रही. ये सभी यात्री केबल कार में सवार थे. तेज भूकंप के झटकों के बाद केबल कार सेवा रोक दी गई और यात्री हवा में ही फंस गए.

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नीचे तबाह शहर का मंजर देख कांप उठे यात्री

भूकंप के झटकों के बीच हवा में लटकी केबिनों में बैठे इन यात्रियों के लिए अगले छह घंटे किसी लंबे डर की तरह गुजरे. इस दौरान यात्री भूकंप से तबाह हो रहे शहर को देखते रहे. नीचे क्या हो रहा था, इसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं थी, ऊपर से केबिन में फंसे होने का डर भी अलग था.

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वहीं भूकंप के बीच अपनों से संपर्क टूटने पर हवा में फंसे इन यात्रियों की बेचैनी और बढ़ गई. नीचे शहर में क्या हुआ, घर और परिवार के लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इन सवालों के जवाब उनके पास वहीं थे. आखिर 6 घंटों के इंतजार के बाद इन यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया.

लेकिन उनके लिए वह अनुभव शायद जिंदगी के उन पलों में शामिल हो गया, जिन्हें भुलाना आसान नहीं होगा. जमीन पर कदम रखते ही उन्हें राहत जरूर मिली, लेकिन जिस शहर में वे लौटे, वहां भूकंप अपने पीछे तबाही का बड़ा निशान छोड़ चुका था.

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हालांकि, घटना के बाद प्रशासन ने पेरेइरा की केबल कार सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है. पूरे सिस्टम की सुरक्षा जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा सेवा शुरू करने से पहले कोई खतरा न रहे.

भूकंप ने छोड़ा दर्द का गहरा निशान

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, कोलंबिया में भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हुई है और 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं. इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों की अलग-अलग कहानियां हैं. किसी का घर अब रहने लायक नहीं रहा, तो कोई अस्पताल में अपने घायल परिजन की खबर का इंतजार कर रहा है. कई परिवारों के लिए बचाव अभियान अब अपने किसी करीबी को आखिरी बार देखने की उम्मीद भी है.

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पेरेइरा में छह घंटे तक हवा में फंसे 16 लोगों की कहानी इसी बड़ी त्रासदी का एक हिस्सा है. प्रशासन ने सुरक्षा जांच पूरी होने तक केबल कार सेवा बंद कर दी है. कोलंबिया के पहाड़ी इलाकों में यह आवाजाही का अहम साधन है, इसलिए सेवा रुकने से रोज काम और स्कूल जाने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं.

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