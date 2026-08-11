टॉक्सिक का असर! पोस्टपोन हुई श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा, अब प्रभास से होगी टक्कर

अगस्त का महीना इंडियन सिनेमा के लिए काफी खास हो रहा था. एक ही महीने में चार दमदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराने वाली थीं. इसमें से एक क्लैश तो पक्का ही है- बंटवारा 1947 और आवारापन 2. इसके अलावा महीने के आखिर में यश की टॉक्सिक और श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा भी क्लैश होने वाली थी.

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इस दिन आएगी ईठा

फिल्म टॉक्सिक जहां 26 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार बैठी है. वहीं ईठा 28 अगस्त को रिलीज होनी थी. मगर अब श्रद्धा कपूर की पिक्चर ने इस क्लैश को टालने का फैसला ले लिया है. 28 अगस्त के बदले, ये फिल्म अब 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. इसकी पुष्टि खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भी कर दी है.

श्रद्धा ने ईठा की नई रिलीज डेट के साथ लिखा- तूफान के लिए तैयार रहना क्योंकि ईठा आ रही है, 4 दिसंबर को. यानी अब मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म फौजी के साथ क्लैश होगी. वो पिक्चर 3 दिसंबर को यानी एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. वैसे ईठा के पास फायदा फिलहाल ज्यादा है, क्योंकि इसके टीजर को फैंस का बहुत सारा प्यार मिला था. विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका में श्रद्धा की जमकर तारीफ हुई थी.

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हालांकि अगर प्रभास की फिल्म फौजी अपने टीजर-ट्रेलर से कमाल कर गई, तो श्रद्धा के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी. साउथ स्टार को एक दिन पहले रिलीज का कितना फायदा मिलेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा. लेकिन फिलहाल यश की टॉक्सिक का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है.

टॉक्सिक को बड़ा फायदा!

फिल्म टॉक्सिक इस समय पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार बैठी है. इसके टीजर-ट्रेलर को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है. यश के फैंस तो इस समय अपने फेवरेट स्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए क्रेजी हैं. चार साल बाद रॉकिंग स्टार की वापसी हो रही है. उनकी आखिरी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक बड़ी हिट थी. ऐसे में अब यश उम्मीद करेंगे कि टॉक्सिक को भी वैसी ही सफलता मिले. उन्हें अब एक बड़ा फायदा मिला है, जिसका वो पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे.

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