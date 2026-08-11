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145KM रेंज, Gen-Z पर फोकस... इस कंपनी ने लॉन्च किया धांसू स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में बीगॉस ने अपनी नई रेंज को लॉन्च कर दिया है. ब्रांड ने ईवी पॉप ऊवा रेंज को लॉन्च किया है, जिसका फोकस पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले यूजर्स पर है. ये स्कूटर दो बैटरी विकल्प में आता है. इसकी क्लेम्ड रेंज 145 किलोमीटर तक की है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

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BGauss Oowah स्कूटर तीन वेरिएंट में आता है. (Photo: BGauss)
BGauss Oowah स्कूटर तीन वेरिएंट में आता है. (Photo: BGauss)

बीगॉस (BGauss) ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्कूटर रेंज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज ऑफर करती है. ब्रांड के पोर्टफोलियो में लेटेस्ट नाम ऊवा (Oowah) ईवी पॉप रेंज का है. ऊवा रेंज में कंपनी ने तीन स्कूटर्स ऑफर्स करती है. 

इस रेंज में भी आपको यहीं तीनों स्कूटर्स ही मिलेंगे. कंपनी की मानें तो इन सभी स्कूटर्स का फोकस जेन-जी पर है. इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पहली बार ईवी खरीदने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस रेंज में रोजमर्रा की प्रैक्टिकैलिटी का ध्यान एक्सप्रेसिव डिजाइन और अर्बन कम्युटिंग के साथ रखा गया है. 

इस रेंज में फुल एलईडी लाइटिंग, यूएसबी चार्जिंग, रिवर्स असिस्ट, डिस्टेंस टू इम्पटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बातें. 

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बैटरी, रेंज और फीचर्स 

BGauss Oowah दो बैटरी विकल्प में आता है. स्कूटर के बेस वेरिएंट में 2.3kWh की बैटरी दी गई है, जो 105KM की क्लेम्ड रेंज के साथ आती है. वहीं मैक्स और मैक्स प्लस टॉप वेरिएंट में 3.0kWh की बैटरी और 145 किलोमीटर की रेंज मिलती है. स्कूटर के सभी वेरिएंट में रिमूवेबल बैटरी मिलती है. 

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यह भी पढ़ें: नहीं कटेगा चालान! बिना DL-RC के चला सकेंगे ये स्कूटर्स, कीमत 47 हजार

ये स्कूटर पांच कलर ऑप्शन में आता है. स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से भागता है. ऊवा स्कूटर रेंज में 21 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस मिलता है. इसके अलावा साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है, जो स्टैंड नीचे होने पर आपको इसकी जानकारी देगा. 

इस स्कूटर को सिर्फ 1 घंटे 55 मिनट में 0 से 80 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है. स्कूटर पर 36 महीने या 36 हजार किलोमीटर की वारंटी मिलती है. वैसे कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी दे रही है. कंज्यूमर सिल्वर या गोल्ड वारंटी को चुन सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: स्कूटर पर 10 लाख का चालान! कहीं आपकी गाड़ी न हो जाए जब्त

कितनी है कीमत? 

बीगॉस ऊवा ईएक्स की कीमत 94,990 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं स्कूटर का मैक्स वेरिएंट 1,22,990 रुपये में आता है, जबकि टॉप वेरिएंट मैक्स प्लस की कीमत भी 1,22,990 रुपये है. यहां मैक्स और मैक्स प्लस में ज्यादा अंतर नहीं है. स्कूटर के ईवी पॉप रेंज के साथ कंपनी पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले कंज्यूमर्स को टार्गेट कर रही है.

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