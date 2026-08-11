IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ ये मैच विनर खिलाड़ी बिखेरेगा जलवा! दिग्गज ने जताया भरोसा

भारतीय टीम लंबे समय बाद एक बार फिर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. भारत ने इस साल एक टेस्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. लेकिन इस मैच की जीत या हार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा था.
अब अपनी जबरदस्त खेल से टीम इंडिया श्रीलंका को टक्कर देने के लिए तैयार है. श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा कई भारतीय खिलाड़ी नहीं बन पाए हैं. भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी चोट के कारण इस दौरे से बाहर हैं.
दक्षिण अफ्रीका से मिली घरेलू सीरीज हार के बाद भारतीय टीम पहली बार कोई टेस्ट सीरीज खेलने उतरने वाली है. लेकिन इस बार जसप्रीत बुमराह टीम के साथ नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर उनकी गैर मौजूदगी में आखिर कौन संभालेगा?
Mohammed Siraj with the winning runs 🔥🔥
A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI 👏👏
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कौन लेगा बुमराह की जगह?
भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज के हाथों में होगी. श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवीज महरूफ ने युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ भारत के लिए सबसे बड़े एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं. महरूफ ने साफ कहा कि अगर वह भारतीय टीम के थिंक-टैंक में होते तो गॉल टेस्ट में गुरनूर को डेब्यू कराने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते.
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Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
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गुरनूर बराड़ बन सकते हैं हीरो
महरूफ का कहना है कि पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने का जो हुनर बुमराह के पास है उसकी कमी भारत को बेहद खलेगी. हालांकि, पंजाब के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ के पास अपनी अलग खूबियां हैं. हाल ही में वार्म-अप मैच और इंडिया-ए के दौरे पर गुरनूर ने अपनी बाउंस और रफ्तार से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था.
Warmed 🆙 after a productive outing 🏟️— BCCI (@BCCI) August 10, 2026
Batting Coach Sitanshu Kotak wraps #TeamIndia's victory against SLC XI 👌👌 - By @mihirlee_58
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तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है भारत
महरूफ के मुताबिक गुरनूर के पास गति और एक्स्ट्रा बाउंस है. इसके अलावा मैदान पर जुझारूपन है. छोटे-छोटे आक्रामक स्पेल में वह विरोधी टीम के बल्लेबाजों की लय बिगाड़ने का दम रखते हैं. तेज गेंदबाजी के अलावा महरूफ ने भारतीय स्पिन अटैक पर भी अपनी राय रखी. उनका मानना है कि गॉल की पिच को देखते हुए भारत तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है. रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के अलावा तीसरे स्पिनर के तौर पर मानव सुथार या सारांश जैन को मौका मिल सकता है.