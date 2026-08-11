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Gujarati Style Methi Thepla: 2 कप आटे से बनाएं गुजरात का फेमस मेथी थेपला, इंस्टेंट मैंगो चूंदा संग खाएं, नोट करें रेसिपी

नाश्ते में रोटी-पराठा या चीला न खाने का मन हो तो आप गुजरात का फेमस मैथी थेपला ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ में मैंगो चूंदा हो तो स्वाद दोगुना होता है. मेथी थेपला दही या अचार के साथ तो आपने खाया ही होगा, लेकिन इस बार इसके साथ इंस्टेंट मैंगो चूंदा बनाकर देखें। कच्चे आम, गुड़, चीनी और मसालों से तैयार चूंदा थेपले के स्वाद को खट्टा-मीठा और बेहद चटपटा बना देता है.

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गुजरात में थेपला लोग खुब खाते थे. (PHOTO:AI)
गुजरात में थेपला लोग खुब खाते थे. (PHOTO:AI)

Gujarati Style Methi Thepla Recipe: गुजराती खाने की बात हो और मेथी थेपला का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. पतले, मुलायम और खुशबूदार मेथी थेपले नाश्ते से लेकर सफर के लिए खूब पसंद किए जाते हैं. इन्हें आमतौर पर दही, अचार या सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है. लेकिन अगर आप थेपले के स्वाद को थोड़ा और खास बनाना चाहते हैं, तो इनके साथ इंस्टेंट मैंगो चूंदा जरूर ट्राई करें.

मुंबई के शेफ संज्योत कीर ने मेथी थेपले के साथ कच्चे आम से तैयार होने वाला इंस्टेंट चूंदा बनाने का सिंपल तरीका शेयर किया है. पारंपरिक चूंदा बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन इस तरीके से इसे गैस पर ही जल्दी तैयार किया जा सकता है. कच्चे आम की खटास, गुड़ की मिठास और मसालों का चटपटा स्वाद थेपले के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है.

मेथी थेपला बनाने के लिए सामग्री

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  • 2 कप गेहूं का आटा
  • ½ कप बेसन
  • ½ कप दही
  • 1 बड़ा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट
  • 1 कप मेथी के पत्ते, धोकर बारीक कटे हुए
  • 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 छोटा चम्मच अजवाइन
  • 1 छोटा चम्मच सफेद तिल
  • 1 छोटा चम्मच गरम मसाला
  • स्वादानुसार नमक
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • 1 छोटा चम्मच तेल
  • सेंकने के लिए थोड़ा घी

कैसे बनाएं मेथी थेपला?

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  1. सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, बेसन, दही, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, कटी हुई मेथी और सभी मसाले डालें. इन्हें अच्छी तरह मिलाएं. अब जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें.
  2. आटे को गीले कपड़े से ढककर करीब 30 मिनट के लिए रख दें. तय समय बाद आटे में एक छोटा चम्मच तेल डालकर इसे दोबारा अच्छी तरह गूंथ लें. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें.
  3. एक लोई को सूखे आटे में लपेटकर हथेली से हल्का दबाएं और बेलन की मदद से पतली रोटी की तरह बेल लें. इसी तरह सभी थेपले तैयार कर लें.
  4. अब तवा गर्म करें और उस पर थेपला डालकर दोनों तरफ से सेंकें. हल्का घी लगाकर दोनों तरफ से दोबारा सेंक लें, जब तक थेपला अच्छी तरह पककर हल्का गोल्डन न हो जाए. इसी तरह बाकी थेपले भी तैयार कर लें.

इंस्टेंट मैंगो चूंदा के लिए सामग्री

  • ½ किलो कच्चे आम, कद्दूकस किए हुए
  • 1 कप चीनी
  • 1 कप गुड़
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच काला नमक
  • ½ छोटा चम्मच नमक
  • ½ छोटा चम्मच हींग
  • ½ छोटा चम्मच गरम मसाला
  • 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

ऐसे बनाएं इंस्टेंट मैंगो चूंदा

  1. सबसे पहले एक कड़ाही को स्लो-मिडियम फ्लेम पर गर्म करें. इसमें कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम डालें. इसके बाद चीनी और गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  2. इसे तब तक पकाएं जब तक गुड़ और चीनी पूरी तरह पिघल न जाएं. अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, नमक और हींग डालकर मिलाएं.
  3. मिक्सर को तब तक पकाएं जब तक चाशनी एक तार की न हो जाए. आखिर में गरम मसाला और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें. गैस बंद करके चूंदे को ठंडा होने दें.
  4. तैयार मैंगो चूंदे को गर्मागर्म मेथी थेपले के साथ परोसें. इसे पराठे या दूसरी रोटियों के साथ भी खाया जा सकता है. अगर इसे लंबे समय तक रखना है, तो चूंदे को अच्छी तरह साफ और सूखे कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें.
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