Meme Verse ऑफ रवि किशन... परफेक्ट नहीं, Gen-Z को क्यों पसंद ‘अनफिल्टर्ड’ ह्यूमर'?

इंटरनेट की दुनिया में हर दिन कोई नया चेहरा वायरल होता है. कोई अपने बयान से सुर्खियां बटोरता है तो कोई अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लेता है. कुछ लोग सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे-धीरे इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं. अभिनेता से सांसद बने रवि किशन का नाम ऐसे ही लोगों की फेहरिस्त में शामिल है.

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सोशल मीडिया पर रवि किश अब मीम किंग बन चुके हैं. इस ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब रवि किशन अपनी बेटी रीवा किशन को सपोर्ट करने के लिए रियलिटी शो The Alliance में पहुंचे. लेकिन किसी काम के सिलसिले में बीच शो से ही बाहर निकलना पड़ा. लेकिन यहां उन्होंने जो कहा, वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. उन्होंने कहा कि उन्हें देश की ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है. देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इस क्लिप की बाढ़ आ गई और फिर लोगों ने रवि किशन के पुराने वीडियो निकालने शुरू कर दिए.

इसके बाद एक-एक कर उनके कई पुराने क्लिप्स वायरल होने लगे. संसद परिसर में दिए गए उनके बयान, इंटरव्यू, भोजपुरी फिल्मों के डायलॉग और पब्लिक अपीयरेंस सब कुछ रील्स का हिस्सा बनने लगा. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके जल्दी द लेट वाले बयान की हुई. उन्होंने यह बयान उस समय दिया था, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था और जवाब देते हुए उनके मुंह से हड़बड़ाहट में यह शब्द निकल गए थे. इसके बाद यह लाइन सोशल मीडिया पर मीम टेम्पलेट बन गई.

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NEET पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी रवि किशन का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उन्होंने आंदोलन और नीट पेपर लीक से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए गलती से NEET पेपर को NEET अखबार कह दिया. उनका यह मजेदार स्लिप ऑफ टंग देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने इस क्लिप को भी मीम्स और रील्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

रवि किशन के सबसे वायरल कंटेंट में से एक रहा नेटफ्लिक्स के स्टेज पर उनका डांस मूव जिसे उनकी सिग्नेचर वॉक कहे तो गलत न होगा, जिस तरह वो स्टेज पर लहराते हुए बिंदास चलते नजर आए, उसने जेन-जी को दीवाना कर दिया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर उसी सिग्नेचर वॉक को कॉपी किया और अलग-अलग संदर्भों में उस पर रील्स बनाईं. इनमें से एक सबसे वायरल रील बारिश के बाद वॉटर लॉगिंग में पानी के बीच चलने का रहा.

यह रील अभी जमकर वायरल हो ही रही थी कि रवि किशन का गाना गाते हुए एस और वीडियो सामने आ गया. इस क्लिप में वह भगवान शिव को समर्पित भजन कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय गाते हुए नजर आए. इसके बाद लोगों ने उनके एक्सप्रेशंस और अंदाज को हू-ब-हू कॉपी करते हुए उसी तरह रील्स बनानी शुरू कर दीं.

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रवि किशन का ये मीम ट्रेंड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल तक इसका क्रेज देखने को मिला. यूरोप के बड़े फुटबॉल क्लब Juventus और Borussia Dortmund ने भी अपने सोशल मीडिया कंटेंट में रवि किशन के वायरल एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स का इस्तेमाल किया यानी जिस कंटेंट की शुरुआत भारतीय सोशल मीडिया पर मीम के तौर पर हुई थी, वह देखते ही देखते ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया. यही रवि किशन की वायरलिटी की सबसे बड़ी खासियत है कि उनका कंटेंट अब सिर्फ भारतीय यूजर्स ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्लब्स भी अपने डिजिटल कंटेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं.

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि Gen-Z रवि किशन को ट्रोल नहीं कर रहे हैं. यह हेट या मजाक उड़ाने वाला ट्रेंड नहीं है. अगर आसान भाषा में कहें तो Gen-Z उनकी क्लिप्स को नए संदर्भों में इस्तेमाल कर रहे हैं. उन पर मीम्स बना रहे हैं और उनके एक्सप्रेशन इंटरनेट की नई भाषा का हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि हर दिन हजारों रील्स उनके पुराने इंटरव्यू, भाषणों और भोजपुरी फिल्मों के डायसॉग्स और सीन्स पर बन रही हैं.

आखिर Gen Z को रवि किशन में ऐसा क्या दिखता है? इस सवाल का जवाब इंटरनेट के बदलते ह्यूमर में छिपा है. अब्सर्ड ह्यूमर इज द न्यू ह्यूमर

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जहां मिलेनियल्स ऐसे कंटेंट को पसंद करते थे जिससे वे खुद को जोड़ सकें. वहीं Gen-Z का ह्यूमर पूरी तरह बदल चुका है. आज की पीढ़ी अब्सर्ड ह्यूमर की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है. यानी ऐसा कंटेंट जो जानबूझकर तर्कहीन, अजीब या अप्रत्याशित हो. उसका मकसद किसी बात को समझाना नहीं, बल्कि सिर्फ हंसाना होता है.

रवि किशन की बातचीत का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशन, अचानक बोले गए वन लाइनर्स और उनका पूरी गंभीरता से कही गई बात का अनजाने में मजाकिया लग जाना. यही सब उन्हें Gen-Z के लिए परफेक्ट मीम मटीरियल बना देता है. जल्दी द लेट, Money follows my brother जैसी लाइनें इसी वजह से इंटरनेट पर बार-बार इस्तेमाल की जा रही हैं.

मीम्स से आगे, इंटरनेट पर्सनैलिटी तक

रवि किशन की लोकप्रियता अब सिर्फ उनके अभिनय या राजनीति तक सीमित नहीं रह गई है. इंटरनेट ने उन्हें एक नई पहचान दी है. आज उनकी क्लिप्स सिर्फ वायरल नहीं होतीं, बल्कि मीम कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं. कई बार किसी शख्स की डिजिटल पहचान उसके काम से ज्यादा उसके वायरल मोमेंट्स से बनने लगती है और रवि किशन इसका ताजा उदाहरण हैं.

यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग अब उनके अगले बयान या अगले वायरल मोमेंट का इंतजार करते हैं. शायद यही इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत भी है. यह किसी को ट्रोल किए बिना भी उसे पॉप कल्चर का हिस्सा बना सकता है और फिलहाल, रवि किशन Gen-Z के इंटरनेट यूनिवर्स के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक बन चुके हैं.

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