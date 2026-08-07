Vaibhav Sooryavanshi Vice Captain Controversy: दलीप ट्रॉफी 2026 शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट में एक नया विवाद सामने आ गया है. महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन टीम का उपकप्तान बनाए जाने के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं. गुजरात के पूर्व कप्तान प्रियंक पांचाल ने सेलेक्टर्स के इस फैसले को जल्दबाजी करार देते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में नेतृत्व की जिम्मेदारी देना युवा खिलाड़ी पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है.

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वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे, जबकि वैभव उनके डिप्टी होंगे. गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने अब तक केवल आठ फर्स्ट क्लास मुकाबले ही खेले हैं. इसके बावजूद उन्हें उपकप्तानी सौंपी गई, जबकि 113 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी भी टीम में मौजूद हैं.

जिम्बाब्वे दौरे के बाद बढ़ा कद

हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 151 रन बनाए और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए. तीसरे और निर्णायक मैच में उनकी 81 रन की विस्फोटक पारी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी थी. इसी प्रदर्शन के बाद सेलेक्टर्स ने उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का फैसला किया था.

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प्रियंक पांचाल ने क्या कहा?

पूर्व गुजरात कप्तान प्रियंक पांचाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- मेरा मानना है कि जोनल सेलेक्टर्स को वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाने से बचना चाहिए था. इससे इस यंग खिलाड़ी पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है. पहले उसे रेड बॉल क्रिकेट की बारीकियां पूरी तरह समझने दीजिए, उसके बाद ऐसी जिम्मेदारी देना ज्यादा सही होता. आपके क्या विचार हैं?

I think the zonal selectors could have avoided making Vaibhav Sooryavanshi the East Zone vice captain. It could put unnecessary pressure on the young kid. Let him understand the dynamics of red ball cricket first, properly, before entrusting such duties upon him. Thoughts?… pic.twitter.com/9pg8a8ymSs — Priyank Panchal (@PKpanchal09) August 6, 2026

पांचाल की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई. कई पूर्व क्रिकेटरों और फैन्स का मानना है कि वैभव को पहले घरेलू रेड बॉल क्रिकेट में खुद को स्थापित करने का समय मिलना चाहिए, उसके बाद नेतृत्व की भूमिका देना बेहतर रहेगा.

सेलेक्टर्स ने फैसले का किया बचाव

वहीं ईस्ट जोन सेलेक्शन कमेटी ने इस फैसले का मजबूती से बचाव किया है. चयन समिति में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व क्रिकेटर मनीष वर्धन ने क्रिकइन्फो से कहा कि यह फैसला सिर्फ मौजूदा टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है.

उन्होंने कहा- हम केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं. उपकप्तान को कप्तान के साथ करीब से काम करने और टीम चलाने की समझने का मौका मिलता है. हम चाहते थे कि वैभव टीम के साथ ज्यादा जुड़ें, क्योंकि इससे उनके विकास में मदद मिलेगी. वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और लगातार मैच्योर हो रहे हैं. यह जिम्मेदारी भी उनके विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है.

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कब शुरू होगी दलीप ट्रॉफी?

दलीप ट्रॉफी का 63वां संस्करण 23 अगस्त से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा. उद्घाटन दौर में ईस्ट जोन का मुकाबला नॉर्थ-ईस्ट जोन से होगा, जबकि वेस्ट जोन की भिड़ंत नॉर्थ जोन से होगी. दोनों मुकाबलों के विजेता 30 अगस्त को क्रमशः साउथ जोन और सेंट्रल जोन से सेमीफाइनल खेलेंगे. टूर्नामेंट का फाइनल 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

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