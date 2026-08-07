देवप्रयाग-पौड़ी रोड पर दर्दनाक हादसा: 250 फीट गहरी खाई में गिरी बोलेरो, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

उत्तराखंड के पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया. शुक्रवार को सबदरखाल के पास कुंडधार के पास एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया.

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जानकारी के मुताबिक, गाड़ी (नंबर UK08 BL 0387) देवप्रयाग से पौड़ी जा रही थी. जैसे ही गाड़ी कुंडधार के पास पहुंची, ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की तेज आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलते ही थाना देवप्रयाग पुलिस और SDRF की टीम तुरंत हादसे पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया.





पौड़ी के SSP सर्वेश पंवार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे. इनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी मृतक जनपद हरिद्वार के थाना कोतवाली लक्सर स्थित रायपुर जीतपुर के रहने वाले थे.

मृतकों की पहचान

1. अफजाल (49 साल)

2. शब्बो (40 साल) - अफजाल की पत्नी

3. अन्नाविया (3 साल) - अफजाल की बेटी

4. शादाब (14 साल) - अफजाल का बेटा

5. गुफरान (34 साल) - अफजाल का भाई

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हादसे में अरमान गंभीर रूप से घायल हुआ है. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने उसे खाई से निकालकर तुरंत बेस अस्पताल श्रीनगर इलाज के लिए भेजा है. पुलिस ने शवों को खाई से निकालकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

इस हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है. सीएम धामी ने कहा, 'देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर हुई भीषण सड़क हादसे की खबर बहुत दर्दनाक है. जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायलों के समुचित और तुरंत उपचार के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को जरूरत के मुताबिक एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर रेफर करने का निर्देश दिया है.'

देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायलों के समुचित एवं त्वरित उपचार के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को आवश्यकता के अनुरूप एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर रेफर करने हेतु निर्देशित किया है।



ईश्वर से प्रार्थना है कि… — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें. प्रभु बदरी विशाल से सभी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.'

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