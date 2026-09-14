एशियन गेम्स 2022 से कितनी बदल गई Team India? 10 'नए' चेहरे, सिर्फ 5 को फिर मौका

एशियन गेम्स 2026 में एक बार फिर टीम इंडिया अपना दम दिखाने के लिए तैयार है. भारत ने 2022 के हांगझोउ (चीन) एशियन गेम्स में मेन्स क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता था. उस समय भारतीय टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, लेकिन 2026 में कहानी काफी अलग है.

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इस बार टीम में एक तरफ जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी और स्टार खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा चेहरे भी हैं. यानी 3 साल में एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का पूरा अंदाज ही बदल गया है. इस बार टीम इंडिया में 10 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, वहीं 5 खिलाड़ी को दोबारा एशियन गेम्स 2026 के लिए मौका दिया गया है.

पिछले गेम्स में ऋतुराज थे कप्तान, अब श्रेयस के हाथों में कमान

पिछली बार टीम इंडिया की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने की थी. उस टीम में यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला था. अब 2026 में टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है और तिलक वर्मा उपकप्तान हैं.

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2026 में स्टार खिलाड़ियों की एंट्री

2022 गेम्स के लिए भारत ने युवा टीम भेजी थी. उस समय भारत के कई बड़े स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे. इसके उलट 2026 की टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के टॉप तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है.

बुमराह की एंट्री इस बात का संकेत है कि भारत इस बार एशियन गेम्स को सिर्फ युवा खिलाड़ियों के मंच के तौर पर नहीं देख रहा. टीम में अनुभव और मैच विनिंग कॉम्बिनेशन दोनों को प्राथमिकता दी गई है.

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वैभव सूर्यवंशी ने बदली तस्वीर

2026 की टीम का सबसे बड़ा चेहरा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं. वह पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव को भारतीय टी20 सेटअप में जगह मिली और अब उनका नाम एशियन गेम्स की टीम में भी है. इस तरह एक ही टीम में एक ओर जसप्रीत बुमराह का अनुभव है, तो दूसरी ओर वैभव का यंग जोश.

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कितने खिलाड़ी अब भी टीम में?

2022 Asian Games वास्तव में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए थे. 2026 की टीम में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अब भी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं. इनमें तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे शामिल हैं.

लेकिन बाकी टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. 2023 में नजर आए ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, राहुल त्रिपाठी, शाहबाज अहमद, आवेश खान, मुकेश कुमार, आकाश दीप और प्रभसिमरन सिंह इस बार टीम का हिस्सा नहीं हैं.

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इस बार टीम में संजू-ईशान की जोड़ी भी

2026 की टीम में विकेटकीपिंग के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे अनुभवी नाम मौजूद हैं. इसके अलावा अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल किया गया है. यानी 2023 की तुलना में 2026 की टीम ज्यादा संतुलित और अनुभवी नजर आती है.

हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर की एंट्री

एशियन गेम्स की टीम को लेकर हाल में एक और बड़ा बदलाव हुआ है. हर्षित राणा फिटनेस टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. उनकी जगह यश ठाकुर को शामिल किया गया है. यश ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और दो मैचों में 4 विकेट लेकर प्रभावित किया था.

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2022 में गोल्ड जीता, अब 2026 में डिफेंस की बारी

भारत ने 2022 एशियन गेम्स में मेन्स क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. अब 2026 में टीम उसी को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस बार टूर्नामेंट जापान में होगा और पुरुष क्रिकेट का कार्यक्रम 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगा.

एशियन गेम्स 2022 में भारत का स्क्वॉड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), आकाश दीप.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत का स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर.

ग्रुप चरण

24 सितंबर, गुरुवार: अफगानिस्तान बनाम जापान (सुबह 5:30 बजे)

24 सितंबर, गुरुवार: हांगकांग, चीन बनाम मलेशिया (सुबह 10:30 बजे)

25 सितंबर, शुक्रवार: हांगकांग, चीन बनाम ओमान (सुबह 5:30 बजे)

25 सितंबर, शुक्रवार: अफगानिस्तान बनाम नेपाल (सुबह 10:30 बजे)

26 सितंबर, शनिवार: जापान बनाम नेपाल (सुबह 5:30 बजे)

26 सितंबर, शनिवार: मलेशिया बनाम ओमान (सुबह 10:30 बजे)

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नॉकआउट और फाइनल

28 सितंबर, सोमवार: पाकिस्तान बनाम ग्रुप बी की उपविजेता टीम (सुबह 5:30 बजे)

28 सितंबर, सोमवार: भारत बनाम ग्रुप ए की उपविजेता टीम (सुबह 10:00 बजे)

29 सितंबर, मंगलवार: श्रीलंका बनाम ग्रुप ए का विजेता (सुबह 5:30 बजे)

29 सितंबर, मंगलवार: बांग्लादेश बनाम ग्रुप बी का विजेता (सुबह 10:00 बजे)

1 अक्टूबर, गुरुवार: पहला सेमीफाइनल (सुबह 5:30 बजे)

1 अक्टूबर, गुरुवार: सेमीफाइनल 2 (सुबह 10:00 बजे)

3 अक्टूबर, शनिवार: कांस्य पदक मैच (सुबह 5:30 बजे)

3 अक्टूबर, शनिवार: स्वर्ण पदक फाइनल (सुबह 10:00 बजे)

Report: Vijay Singh

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