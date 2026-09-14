scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों को प्रॉपर्टी का लाभ होगा, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2026, Horoscope Today: वृषभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. आपका मान-सम्मान में बढ़ेगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
आपकी योजनाएं सफल होंगी. कार्यों में सफलता मिलेगी. आपका उत्साह बढ़ेगा. करियर को आगे बढ़ाने के लिए फैसले करने होंगे. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें

वृष
रुका हुआ पैसा मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. आपका मान-सम्मान में बढ़ेगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
Kal Rashifal 14 September 2026:
तुला राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन
वृष राशि वाले प्रतिस्पर्धा में बेहतर होंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
कुंभ राशि वालों के रिश्तों में उत्साह बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
धनु राशि वालों की योजनाएं कामयाब होंगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

जरूरी टिप- मतभेद से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मिथुन
तेजी से काम करने का दिन है. मित्रों से सहयोग मिलेगा. गुस्से को काबू में रखना होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. उधार लेन-देन  से बचना होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कर्क
आपका सम्मान और बढ़ेगा. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. सेहत को लेकर चिंता रहेगी. अपनी योजनाओं को लागू करें. ये समय काम को आगे बढ़ाने का है. व्यापार में ज्यादा धन निवेश से बचें.

Advertisement

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

सिंह
भाग्य का साथ मिलेगा. आलस्य छोड़कर काम करने का दिन है. आपके काम की सराहना होगा. नौकरी में उन्नति के योग हैं. करीबी लोगों से मतभेद हो सकता है, गुस्से से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

कन्या
अनजान लोगों से मतभेद हो सकता है. धनलाभ के नए अवसर मिलेंगे. विदेश यात्रा का योग है. नए लोगों से मीटिंग होगी. किसी की आलोचना ना करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है सावधान रहें.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

तुला
धन की स्थिति बेहतर होगी. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. कोई काम जल्दबाजी में करने से बचें. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

वृश्चिक
आत्मविश्वास बढ़ेगा. धन निवेश से लाभ होगा. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें
शुभ रंग- मरून
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

Advertisement

धनु
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. काम में मन लगेगा. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में रुके हुए काम बनेंगे.

जरूरी टिप-आलस्य से बचें
शुभ रंग- नारंगी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मकर
हर काम सावधानी से करें. लोगों से उलझने से बचें. करियर बदलने की योजना ना बनाएं. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसले करें. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कुंभ
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. नकारात्मक सोच से बचना होगा. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. व्यापार में लाभ के रास्ते खुलेंगे.

जरूरी टिप-जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं

मीन
उधार लेनदेन से बचना होगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. मित्रों की सलाह से फैसले करें. आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- किसी गरीब को चावल का दान करें

आज का उपाय
यदि रोग परेशान कर रहे हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें. जल, दूध, दही, घी, अर्पित करें. बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाएं. महामृत्युजंय मंत्र का 108 बार जाप करें. रोग दूर करने की प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    विमेंस एशिया कप: 'हम BCCI के फैसले के साथ हैं...', नकवी से ट्रॉफी न लेने पर कोच अमोल मजूमदार का बयान |
    US में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे डीजल के दाम, घबराए ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा- रूस की रिफाइनरियों पर बंद करें हमले |
    9/11 हमलों में सऊदी की कथित भूमिका से जुड़े रिकॉर्ड्स की होगी समीक्षा, ट्रंप का पीडितों के परिवार से वादा |
    होर्मुज फिर तनाव! केशम द्वीप के पास ईरानी जहाज पर हमला, एक की मौत और चार घायल |
    Aaj Ka Panchang, 14 September 2026: 14 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 14 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 14 September 2026: मीन राशि वाले आज उधार लेनदेन से बचें, जानें पूरा भाग्यफल |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 September 2026: कुंभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, करें ये एक उपाय |
    Aaj Ka Makar Rashifal 14 September 2026: मकर राशि वाले आज पक्षियों को दाना खिलाएं, करियर बदलने की योजना ना बनाएं |
    कैंसर की नकली दवा सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, जांच के दायरे में आए बेंगलुरु के कई अस्पताल, एक गिरफ्तार
    Advertisement