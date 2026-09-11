‘एटिट्यूड तो ऐसे...’ श्रेयस ने रोहित को छेड़ा, फिर शुरू हुआ ‘कोई शहरी बाबू’ पर डांस धमाका

क्रिकेट के मैदान पर अपनी धाक जमाने वाले रोहित शर्मा अब टीवी स्क्रीन पर भी अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं. लेकिन टीवी डेब्यू से पहले ही ‘हिटमैन’ के नए शो के सेट पर क्रिकेट सितारों की मस्ती ने माहौल गर्म कर दिया. श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और अभिषेक नायर की मौजूदगी में ऐसा माहौल बना कि सेट किसी टीवी शो से ज्यादा क्रिकेट ड्रेसिंग रूम जैसा नजर आने लगा.
मस्ती की शुरुआत श्रेयस अय्यर के मजेदार तंज से हुई. सेट पर श्रेयस की आवाज सुनाई दी- 'एटिट्यूड तो ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे लॉर्ड्स में इकलौते इंडियन बैट्समैन हैं, जिसने सेंचुरी मारी है.' एक दूसरी आवाज आई- 'ऐसे लग रहे हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताकर आए हैं.'
रोहित शर्मा भी इस मजाकिया माहौल का हिस्सा बन गए. देखते ही देखते क्रिकेट के मैदान की पुरानी दोस्ती टीवी सेट पर भी रंग जमाने लगी.
फिर बजा ‘कोई शहरी बाबू’, और शुरू हो गया पुराना वाला डांस
जैसे ही म्यूजिक बदला, पुराना वाला ‘कोई शहरी बाबू’ बीट बज उठा. श्रेयस अय्यर सबसे आगे आए और 2021 वाला अपना सिग्नेचर मूव निकालने लगे. हाथों को घुमाते हुए, कदमों को ताल पर रखते हुए श्रेयस ने डांस का मोर्चा संभाल लिया.
शार्दुल ठाकुर भी कहां पीछे रहने वाले थे. वह बगल में आकर उसी लय में कंधे हिलाते हुए डांस करने लगे. पीछे से अभिषेक नायर ने भी एंट्री मारी और देखते ही देखते तीनों ने रोहित शर्मा को घेर लिया.
Squad Goals 🔥— sonytv (@SonyTV) September 10, 2026
Shuru ho raha hai 19th September se raat 9:30 baje, sirf #SonyEntertainment Television aur Sony LIV par.#RohitSharma #FamilyFullHouse #ComingSoon #SonyTV pic.twitter.com/CcTw0QAuKa
रोहित पहले तो थोड़ा शर्मा रहे थे. लेकिन ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाए. अचानक पीला जैकेट झटकते हुए वह भी बीच में आ गए. फिर जो हुआ, वह किसी क्रिकेट मैच का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि पुरानी दोस्ती का पूरा रीयूनियन था.
तीनों ने मिलकर (श्रेयस-रोहित-शार्दुल) वही पुराना डांस दोहराया, जो कभी होटल रूम में वायरल हुआ था. हाथ आगे-पीछे, कूल्हों की थिरकन और फिर आखिर में सभी ने एक साथ हाथ ऊपर करके ‘हाय रे पग बांध गया घुंघरू’ वाले मूव्स किए.
Shreyas Iyer new dance moves with Rohit Sharma and Shardul Thakur #INDvsNZ #IndiaVsNewZealand #WorldCup2023 #Shami #ViratKohli𓃵 #Shreyas #RohitSharma𓃵 #CWC23 pic.twitter.com/6FnIn6YbMv— Namit Agarwal (@namitdotcom) November 15, 2023
सेट पर मौजूद लोग भी इस मस्ती में शामिल हो गए. कुछ सेकंड के इस डांस ने साफ कर दिया कि क्रिकेट के मैदान से दूर होने के बावजूद इन खिलाड़ियों की दोस्ती में वही पुरानी केमिस्ट्री बरकरार है.
डांस के बाद रोहित ने बताया 19 सितंबर का खास कनेक्शन
डांस खत्म हुआ तो रोहित शर्मा थोड़ा सांस लेते हुए कैमरे की तरफ मुड़े. चेहरे पर मुस्कान थी और फिर उन्होंने अपने इस नए सफर से जुड़ा खास कनेक्शन बताया.
रोहित ने कहा- 'एक बात बताऊं? 19 सितंबर (2007) मेरा टी20 में डेब्यू हुआ था. और फिर से 19 सितंबर… को मेरा टेलीविजन में डेब्यू हो रहा है.'
यानी 19 सितंबर की तारीख रोहित शर्मा के लिए एक बार फिर खास होने जा रही है. 2007 में इसी तारीख ने उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत देखी थी और अब करीब दो दशक बाद यही तारीख उन्हें क्रिकेट के मैदान से टीवी के मंच पर ले जा रही है.
अब बल्ला नहीं, मनोरंजन की कमान
रोहित शर्मा के लिए यह सिर्फ एक टीवी अपीयरेंस नहीं है. वह पहली बार ‘Family Full House with Rohit Sharma’ के जरिए टीवी पर एक नए अवतार में नजर आएंगे.
क्रिकेट में दबाव और रणनीति के बीच रहने वाले रोहित अब हंसी-मजाक, गेम्स और सेलिब्रिटी मेहमानों के साथ मस्ती करते दिखाई देंगे. सेट पर श्रेयस, शार्दुल और अभिषेक के साथ उनकी केमिस्ट्री की झलक ने पहले ही बता दिया है कि शो में क्रिकेट वाली दोस्ती और जमकर मस्ती का तड़का देखने को मिलेगा.
रोहित शर्मा का यह टीवी डेब्यू 19 सितंबर से होगा. शो शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे Sony Entertainment Television और Sony LIV पर प्रसारित होगा.
क्रिकेट की पिच पर हिटमैन के शॉट्स तो आपने खूब देखे हैं. अब देखना होगा कि टीवी के मंच पर रोहित शर्मा का यह नया अवतार दर्शकों को कितना पसंद आता है.