वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट बम, ईशान किशन रन मशीन... दलीप ट्रॉफी में रिंकू-तिलक का क्या रहा हाल? मुकेश भी चमके

दलीप ट्रॉफी 2026-27 का पर्दा गिर गया और ईस्ट जोन ने खिताब जीत लिया है. चेन्नई में मुकाबले में ईस्ट जोन ने साउथ जोन को पहली पारी की बढ़त के आधार पर मात देकर 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. 10 सितंबर को मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त ने ईस्ट जोन को चैम्पियन बना दिया.
खास बात यह रही कि 13 साल पहले भी ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जीता. यह ईस्ट जोन का कुल मिलाकर तीसरा दलीप ट्रॉफी खिताब रहा.
इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कई बल्लेबाजों का जलवा रहा, इनमें ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने पूरी तरह से राज कर लिया. तीन मैचों में 409 रन ठोककर वो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. औसत 102.25, हाइएस्ट स्कोर 270 का रहा. फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ उन्होंने 270 रन की पारी खेली (334 गेंदों पर 30 चौके और 7 छक्के) और दूसरी पारी में 80 रन जोड़कर मैच में कुल 350 रन बनाए. 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी उन्हीं के नाम रहा.
वहीं दूसरे नंबर साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा रहे. उन्होंने सिर्फ दो मैचों में 266 रन बनाए. औसत 266 रहा. 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी उन्हीं को मिला. तीसरे नंबर पर कुमार कुशाग्र (224 रन), चौथे पर सुदीप कुमार घरामी (193 रन) और पांचवें पर वैभव सूर्यवंशी (192 रन) रहे.
वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा रहा. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 183 गेंदों पर 192 रन, स्ट्राइक रेट 104.92 के साथ बनाए.15 साल के वैभव ने सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. फाइनल में भी 44 रन बनाए. टॉप-5 में जगह बनाने के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि रेड-बॉल क्रिकेट में भी उनकी बैटिंग धमाकेदार है.
अब बात रिंकू सिंह की. सेंट्रल जोन के लिए खेल रहे रिंकू सेमीफाइनल में ईस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में 60 रन (88 गेंदों पर) बना पाए. दूसरी पारी में ज्यादा कुछ नहीं कर सके. कुल मिलाकर टॉप रन-गेटर्स की लिस्ट में कहीं जगह नहीं मिली. संकटमोचक वाली इमेज इस बार काम नहीं आई.
गेंदबाजी में कौन चमका?
मुकेश कुमार सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में टॉप पर रहे. 3 मैचों में उन्होंने 12 विकेट लिए. नॉर्थ जोन के आबिद मुश्ताक ने 2 मैचों में 12 विकेट लिए. वहीं ईस्ट जोन के ही अभिजीत सरकार ने 3 मैचों में 10 विकेट लिए, वो तीसरे नंबर पर रहे. वहीं साउथ जोन के एमडी निधीश और 2 मैचों में 10 विकेट लेकर चौथे नंबर पर रहे. सेंट्रल जोन के हर्ष दुबे ने 1 मैच में 8 विकेट लिए और वो इस तरह नंबर 5 पर रहे.
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (दलीप ट्रॉफी 2026)
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज (दलीप ट्रॉफी 2026)