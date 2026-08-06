उफनती गंगा, पहाड़ों की बारिश और बराज से छोड़ा जा रहा पानी... हाई अलर्ट पर हरिद्वार- VIDEO

पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और श्रीनगर और पशुलोक बैराज से छोड़े जा रहे पानी के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर पर पहुंच गया है. हरिद्वार में इस समय गंगा का लेवल 293 मीटर दर्ज किया गया है. यही 293 मीटर चेतावनी स्तर है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है.

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गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और सिंचाई विभाग सतर्क हैं. अधिकारी लगातार नदी के लेवल पर नजर बनाए हुए हैं और इसकी जानकारी जिला प्रशासन के साथ अपने उच्च अधिकारियों को भी लगातार दे रहे हैं. गंगा के तटीय इलाकों में मुनादी कराकर लोगों से गंगा किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है.

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हरिद्वार में उफन रही गंगा, पहाड़ों की बारिश का असर

हरिद्वार में उफनती गंगा की स्थिति के बीच सिंचाई विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर जारी बारिश का असर अब साफ दिख रहा है. ऊपर के इलाकों से पानी छोड़े जाने की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है. इसी कारण गंगा के किनारे बसे इलाकों और गांवों में एहतियात बढ़ा दी गई है. विभाग की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वे नदी के नजदीक जाने से बचें.

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श्रीनगर और पशुलोक बैराज से छोड़ा जा रहा पानी

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अवर अभियंता हरीश प्रसाद ने बताया कि भीमगोडा बैराज पर गंगा का लेवल इस समय 293 मीटर चल रहा है. उनके मुताबिक, विभाग का अलर्ट लेवल 293 मीटर ही है, जबकि 294 मीटर खतरे का निशान है. उन्होंने कहा कि श्रीनगर और पशुलोक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है.

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लोगों को गंगा किनारे न जाने की सलाह

हरीश प्रसाद ने यह भी कहा कि एहतियात के तौर पर बढ़ते जलस्तर की सूचना प्रशासन और उच्च अधिकारियों को प्रॉपर तरीके से दी जा रही है. जैसे ही गंगा का जलस्तर अलर्ट लेवल पर पहुंचा, गंगा किनारे के गांवों में मुनादी शुरू करा दी गई. लोगों से साफ कहा जा रहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कोई भी गंगा के नजदीक न जाए.

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