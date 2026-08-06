भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया शुक्रवार (7 अगस्त) से स्थानीय श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी.

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कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (NCC) मैदान पर होने वाला यह मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से उन्हें लंकाई परिस्थितियों और स्पिन के खिलाफ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का मौका मिलेगा.

वहीं इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीड‍ियो शेयर किया. ज‍िसमें गंभीर कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले शुरू होने वाले टेस्ट से पहले हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा.

वीड‍ियो में गंभीर ने सारांश जैन और आक‍िब नबी का टीम हर्डल में वेलकम किया. नबी को लेकर गंभीर ने कहा कि उनका प्रदर्शन बेहद खास था, इसी वजह से जम्मू-कश्मीर की टीम रणजी चैम्प‍ियन बनीं. वहीं उन्होंने वीड‍ियो में नए फील्ड‍िंग कोच शुभदीप घोष का भी स्वागत किया. शुभदीप को 'जॉय' नाम से संबोध‍ित करते हुए गंभीर ने कहा कि उन्हें कई टीमों के साथ काम करने का अनुभव है.

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बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि 15 अगस्त को पहले टेस्ट की सुबह चाहे टीम बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी, हर सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए. उन्होंने खिलाड़ियों से अभ्यास के दौरान हर जरूरी पहलू पर काम करने की अपील की.

हाल के समय में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पिन गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में श्रीलंका के अनुभवी स्पिन आक्रमण के खिलाफ यह अभ्यास मैच टीम इंडिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा.

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कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज श्रीलंका रवाना होने से पहले अपने-अपने ट्रेनिंग सेंटर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अभ्यास कर चुके हैं. हालांकि लंकाई पिचों पर मैच जैसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना बिल्कुल अलग चुनौती होगी.

केवल 3 ख‍िलाड़‍ियों को लंका में खेलने का अनुभव

भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. मौजूदा टीम में सिर्फ केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है. भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी.

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जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज संभालेंगे. उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मानव सुथार और सारांश जैन पर भी नजर रहेगी. सिराज और कुलदीप को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाजी आक्रमण अपेक्षाकृत अनुभवहीन है.

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वहीं गुरनूर बरार और सारांश जैन ने पिछले महीने गॉल में श्रीलंका-ए के खिलाफ इंडिया-ए की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. दोनों खिलाड़ी इस अभ्यास मैच में भी अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगे.

हालांकि मौसम टीम इंडिया की तैयारियों में बाधा डाल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से कोलंबो में रुक-रुककर बारिश की संभावना है, जिससे तीन दिवसीय अभ्यास मैच प्रभावित हो सकता है.

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