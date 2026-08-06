scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टीम इंडिया का कल से श्रीलंका में 'रिहर्सल', 15 अगस्त से पहले गौतम गंभीर ने भरा ख‍िलाड़‍ियों में जोश, VIDEO

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया शुक्रवार से स्थानीय श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी. भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अपनी तैयारी को परखेंगे, जबकि युवा गेंदबाज लंकाई परिस्थितियों में खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे. हालांकि बारिश मुकाबले में बाधा बन सकती है.

Advertisement
X
गौतम गंभीर ने प्रैक्ट‍िस मैच से पहले ख‍िलाड़‍ियों से बात की (Photo: X/@BCCI)
गौतम गंभीर ने प्रैक्ट‍िस मैच से पहले ख‍िलाड़‍ियों से बात की (Photo: X/@BCCI)

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया शुक्रवार (7 अगस्त) से स्थानीय श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी.

कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (NCC) मैदान पर होने वाला यह मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से उन्हें लंकाई परिस्थितियों और स्पिन के खिलाफ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का मौका मिलेगा.

वहीं इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीड‍ियो शेयर किया. ज‍िसमें गंभीर कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले शुरू होने वाले टेस्ट से पहले हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

India's Jasprit Bumrah looks on during the first day of the second Test cricket match between India and South Africa at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati
1 साल आराम कराइए... बुमराह को लेकर इस दिग्गज का खास फॉर्मूला
IND vs SL
श्रीलंका पहुंचते ही भारतीय टीम को मिली बहुत बुरी खबर!
India vs Sri Lanka Test series
टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, ये ख‍िलाड़ी रह गया पीछे, जानें वजह
Ryan ten Doeschate, T Dilip
टीम इंडिया के दो कोचों की विदाई, गंभीर के साथ सफर खत्म
Prabath Jayasuriya
क्या श्रीलंका में स्पिन के भंवर में फंस जाएगी टीम इंडिया?

वीड‍ियो में गंभीर ने सारांश जैन और आक‍िब नबी का टीम हर्डल में वेलकम किया. नबी को लेकर गंभीर ने कहा कि उनका प्रदर्शन बेहद खास था, इसी वजह से जम्मू-कश्मीर की टीम रणजी चैम्प‍ियन बनीं. वहीं उन्होंने वीड‍ियो में नए फील्ड‍िंग कोच शुभदीप घोष का भी स्वागत किया. शुभदीप को 'जॉय' नाम से संबोध‍ित करते हुए गंभीर ने कहा कि उन्हें कई टीमों के साथ काम करने का अनुभव है.  
यह भी पढ़ें: श्रीलंका में फेल हुए तो मचेगा भूचाल! अजीत अगरकर की कुर्सी दांव पर, गौतम गंभीर पर भी बढ़ेगा दबाव

Advertisement

बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि 15 अगस्त को पहले टेस्ट की सुबह चाहे टीम बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी, हर सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए. उन्होंने खिलाड़ियों से अभ्यास के दौरान हर जरूरी पहलू पर काम करने की अपील की.

हाल के समय में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पिन गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में श्रीलंका के अनुभवी स्पिन आक्रमण के खिलाफ यह अभ्यास मैच टीम इंडिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा.
यह भी पढ़ें: टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, साई सुदर्शन रह गए पीछे, कौन होगा र‍िप्लेसमेंट

कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज श्रीलंका रवाना होने से पहले अपने-अपने ट्रेनिंग सेंटर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अभ्यास कर चुके हैं. हालांकि लंकाई पिचों पर मैच जैसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना बिल्कुल अलग चुनौती होगी.

केवल 3 ख‍िलाड़‍ियों को लंका में खेलने का अनुभव 
भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. मौजूदा टीम में सिर्फ केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है. भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी.

Advertisement

जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज संभालेंगे. उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मानव सुथार और सारांश जैन पर भी नजर रहेगी. सिराज और कुलदीप को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाजी आक्रमण अपेक्षाकृत अनुभवहीन है.
यह भी पढ़ें: IND vs SL: श्रीलंका के लिए टीम इंड‍िया का नेट बॉलर्स प्लान, 4 तरह के स्प‍िन गेंदबाजों की हुई एंट्री

वहीं गुरनूर बरार और सारांश जैन ने पिछले महीने गॉल में श्रीलंका-ए के खिलाफ इंडिया-ए की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. दोनों खिलाड़ी इस अभ्यास मैच में भी अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगे.

हालांकि मौसम टीम इंडिया की तैयारियों में बाधा डाल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से कोलंबो में रुक-रुककर बारिश की संभावना है, जिससे तीन दिवसीय अभ्यास मैच प्रभावित हो सकता है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Mawa Feeni Recipe:  सावन में घर पर बनाएं जयपुर की मीठी-मीठी 'मावा फीणी', मुंह में जाते ही घुल जाता है स्वाद, जानें इसे बनाने का तरीका |
    टीम इंडिया का कल से श्रीलंका में 'रिहर्सल', गौतम गंभीर ने भरा ख‍िलाड़‍ियों में जोश, देखें VIDEO |
    रेपिडो बाइक बुक की थी... फिर महिला ने इस वजह से कंपनी पर किया 20 लाख का केस! |
    24 कैरेट असली गोल्ड है... फिर 22, 20 कैरेट वाले सोने में क्या मिलावट होती है? |
    भारत के अमीर निवेशकों की पहली पसंद बना रियल एस्टेट, खूब खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी |
    Aban Ahmed Accident: जिस क्रेटा कार से हुआ अतीक अहमद के बेटे अबान का एक्सीडेंट, उसपर ओवर स्पीडिंग के कई चालान! |
    असद का एनकाउंटर, जेल में अली और अब अबान की मौत... झांसी से जुड़ा अतीक अहमद की फैमिली का ये कनेक्शन |
    UPI पर चार्ज से हो जाएगा खेल, फिर आधे लोग करने लगेंगे ये काम |
    ढाई साल में कैसे खत्म होता गया अतीक अहमद का कुनबा, असद से आबान तक... जानिए कौन जिंदा, कौन जेल में और कौन फरार |
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के दिन चांद का रंग होगा बेहद अलग? जानिए इसके पीछे की वजह
    Advertisement