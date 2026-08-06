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अलीगढ़ में लूडो खेलने के दौरान भिड़े दो पक्ष, बीच सड़क लाठी-डंडे चले, लगा लंबा जाम

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में लूडो के मामूली खेल को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक विवाद हो गया. बीच सड़क पर हुई लाठी-डंडों से मारपीट के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया.

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लूडो विवाद में लाठी-डंडों से मारपीट (Photo- ITG)
लूडो विवाद में लाठी-डंडों से मारपीट (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र स्थित महेशपुर चौराहे पर लूडो खेलने के दौरान शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. कुछ युवकों के बीच लूडो खेलते समय कहासुनी शुरू हुई, जो गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई. आमने-सामने आए दोनों पक्षों के लोगों ने बीच सड़क पर लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला बोल दिया. इस घटना के कारण सड़क रणक्षेत्र में तब्दील हो गई, राहगीरों में दहशत फैल गई और लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जाम खुलवाया.

महेशपुर चौराहे पर मची अफरा-तफरी

लूडो के खेल से उपजा यह विवाद देखते ही देखते काफी बढ़ गया. सड़क पर देर तक चलती लाठी-डंडों की जंग से आसपास के लोगों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया. वाहनों की लंबी कतारें लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह खुद को बचाते हुए पुलिस को सूचना दी.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही थाना क्वार्सी पुलिस तुरंत महेशपुर चौराहे पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग करके माहौल शांत कराया और यातायात सुचारू करते हुए सड़क पर लगे जाम को हटवाया. इसके बाद पुलिस ने घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और घटनास्थल का मुआयना किया.

मुकदमा दर्ज, वायरल वीडियो से पहचान जारी

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मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सर्वम सिंह ने बताया कि सड़क पर हुई मारपीट के वायरल वीडियो का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है. क्वार्सी थाने में संबंधित धाराओं में मुक़द्दमा पंजीकृत कर लिया गया है. वीडियो में हंगामा और उपद्रव करते दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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