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360 डिग्री कैमरा, ADAS और बहुत कुछ... लॉन्च हुआ TATA Nexon का खास वेरिएंट

11 लाख ग्राहकों की पसंद बन चुकी टाटा नेक्सन का खास वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है. ये कार स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले बेहतर फीचर्स के पैकेज के साथ आती है. टाटा नेक्सन कैमो एक लिमिटेड एडिशन कार है, जिसमें कई नए फीचर्स के साथ ही एक्सक्लूसिव एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी मिलता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Tata Nexon Camo एडिशन में कई एडिशनल फीचर्स मिलते हैं. (Photo: Tata Motors)
Tata Nexon Camo एडिशन में कई एडिशनल फीचर्स मिलते हैं. (Photo: Tata Motors)

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी पॉपुलर एसयूवी नेक्सन (Nexon) का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने नेक्सन कैमो एडिशन (Nexon Camo Edition) को लॉन्च किया है. ये एक लिमिटेड एडिशन है, जो कार के क्रेटिव और हायर ट्रिम पर बेस्ड होगा. ये वेरिएंट तीनों ही फ्यूल टाइप- पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के साथ आता है.

इस एडिशन में कार एक्सक्लूसिव कलर , कैमो थीम्ड डिटेलिंग, बड़े इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड डैशकैम के साथ आएगा. ये कार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों ही फ्यूल ऑप्शन के साथ आएगी. आइए जानते हैं इस लिमिटेड नेक्सन की खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Tata Nexon Camo की कीमत 9.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. एसयूवी को आप मल्टीपल एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं. कैमो एडिशन क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस एस, क्रिएटिव प्लस पीएस, फीयरलेस प्लस पीएस और फीयरलेस प्लस ए पीएस ट्रिम में मिलेगा. 

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इस कार का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ, स्कोडा कायलाक और किआ सिरॉस से होगा. कैमो एडिशन में दो नए एक्सक्लूसिव एक्सटीरियर कलर- मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड मिलेंगे. इसके अलावा फ्रंट फेंडर पर कैमो की बैजिंग मिलेगी. 

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यह भी पढ़ें: 26KM का माइलेज, 5.69 लाख कीमत, 8 लाख ने खरीदी TATA PUNCH

क्या होगा कार में खास? 

असली बदलाव एसयूवी के कैबिन में देखने को मिलेगा. नेक्सन कैमो में 12.3 इंच का हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. स्टैंडर्ड वेरिएंट में 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है. हालांकि, स्टैंडर्ड वेरिएंट वाला ही 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैमो एडिशन में भी मिलेगा. 

Tata Nexon Camo Edition
कैमो एडिशन में नई स्क्रीन मिलती है. (Photo: ITG)

एसयूवी में 360 डिग्री डैशकैम मिलेगा. इसके अलावा कार में स्टैंडर्ड वेरिएंट वाले तमाम फीचर्स भी मिलेंगे. इसमें पैनोरोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, जेबीएल के 9 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो- ऐपल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और ADAS का फीचर वेरिएंट के हिसाब से मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Tata Motors की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जुलाई में 113% बढ़ी इन कारों की सेल

कार में तीन फ्यूल का विकल्प मिलेगा. इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल-सीएनजी इंजन मिलेगा. टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में 120 एचपी की पीक पावर और 170 एनएम का टॉर्क मिलेगा.

वहीं डीजल में 115 एचपी की पावर और 260 एनएम का टॉर्क और सीएनजी में 100 एचपी की पावर के साथ 170 एनएम का टॉर्क मिलेगा. कार 6 स्पीड मैन्युअल, एएमटी और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक अलग-अलग वेरिएंट्स में ऑफर करती है.

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