scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लोगों को भड़काने पहुंच जाते हैं...', जकरबर्ग की माफी पर राहुल को घेर गईं कंगना रनौत

मेटा ने स्वीकार किया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई हैं. कंपनी ने स्वीकार किया कि कुछ खास प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए भारी पैसों का भुगतान किया गया था.

Advertisement
X
मार्क जकरबर्ग की माफी पर कंगना खुश. (Photo: PTI)
मार्क जकरबर्ग की माफी पर कंगना खुश. (Photo: PTI)

मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग की माफी चर्चा में है. जुकरबर्ग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक और एल्गोरिदम में गंभीर चूक के लिए माफी मांगी थी. ऐसे में कंगना रनौत ने उनकी माफी का स्वागत किया है लेकिन राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है.

कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो अस्थाई तौर पर हटाने के लिए जकरबर्ग की ओर से मांगी गई माफी पर कहा कि हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की. हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में राहत मिलेगी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ते आतंकी खतरों से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे. 

इस दौरान कंगना ने झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि हमारे Gen-Z, हमारे बच्चे, लंबे समय से तरह-तरह की परेशानियां झेल रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में खूब हंगामा किया. उन्होंने संसद पर हमला करने तक की कोशिश की लेकिन आज जब झारखंड में बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर है, तब राहुल गांधी उनसे मिलने तक नहीं जा रहे हैं. लेकिन जब लोगों को भड़काने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात हो, तो राहुल गांधी सबसे पहले आगे आ जाते हैं और देश के लिए खतरा बनते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kangana slams Udaynidhi stalin for his comments
'भद्दा मजाक स्वीकार नहीं', स्टालिन पर फूटा कंगना का गुस्सा
पाकिस्तानी दूल्हे पर कंगना रनौत ने कही थी ये बात
BJP MP Kangana Ranaut and Congress leader Ajay Rai (File Photo)
'कंगना रनौत इस्तीफा देकर RSS प्रचारक बनें', बोले अजय राय
Kangana Ranaut
कंगना के ‘जेबकतरों जैसी ड्रेस’ वाले बयान को यूजर्स ने सोनाक्षी से जोड़ा
Save kids from demonic leftists: Kangana Ranaut on teen's apology to PM Modi
पाकिस्तानी दूल्हा ढूंढ रही थीं कंगना रनौत! पुराना वीडियो वायरल
Advertisement

बता दें कि मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है. कंपनी ने यह भी माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई हैं. कंपनी ने स्वीकार किया कि कुछ खास प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए भारी पैसों का भुगतान किया गया था.

सरकारी अधिकारियों ने मेटा को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह आईटी अधिनियम के तहत इंटरमीडियरी की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है. चूंकि मेटा के एल्गोरिदम तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट किसे दिखेगा. इसलिए आईटी अधिनियम के तहत 'सेफ हार्बर' सुरक्षा लागू नहीं होती है, उसे कानूनी सेफ हार्बर सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा.

दरअसल, सरकार पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने से भी नाराज थी. पीएम मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था. उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    लाइफ इंश्योरेंस अलर्ट: प्रीमियम भरना भूल गए? फैमिली को लग सकती है लाखों की चपत |
    Vastu Direction: घर की इन 3 जगहों पर रखी चीजें खींच लेती हैं सारा धन! तुरंत बदलें जगह |
    'छात्रों पर लाठीचार्ज-पैलेट गन का आदेश किसने दिया?', खड़गे ने अमित शाह से मांगा जवाब, देखें |
    यहां कोबरा के पकौड़े बनाकर खा जाते हैं लोग, वायरल हो रहा ये यूनिक बाजार |
    मेड ने पति और बेटे संग मिलकर किया रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी का मर्डर, छत पर छुपाई लाश, CCTV ने खोली पोल |
    TRE-4 से पहले STET परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन |
    एक लड़की... दो आशिक... फिर शुरू हुई शाहजहांपुर में धमकियों की कहानी, और आखिर में हो गया कत्ल! |
    'परिसीमन बिल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं...', डिलिमिटेशन पर राहुल गांधी की दो टूक |
    2 साल से मम्मी-पापा से नहीं मिला'... इंडियन फाउंडर का दर्द सुन भावुक हुए लोग |
    अलीगढ़ में लूडो खेलने के दौरान भिड़े दो पक्ष, बीच सड़क लाठी-डंडे चले, लगा लंबा जाम
    Advertisement