भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. उथप्पा का मानना है कि वैभव में सीमित ओवरों के क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा प्रभाव छोड़ने की क्षमता है.

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उथप्पा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में पहले भी कई युवा खिलाड़ी कम उम्र में सुर्खियों में आए, लेकिन बाद में उनका करियर उम्मीदों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया.

उन्होंने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ का उदाहरण देते हुए कहा कि शुरुआती सफलता के बाद सही मार्गदर्शन और अनुशासन भी बेहद जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए.

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उथप्पा ने कॉमबॉक्स टीवी से बात करते हुए कहा, 'वैभव व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है.लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके करियर को किस तरह मैनेज किया जाता है. हमने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों को देखा, जिनसे 17-18 साल की उम्र में बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन बाद में उनका करियर पटरी से उतर गया.'

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वैभव ने हाल ही में बेहद कम उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया.इंग्लैंड दौरे पर शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार जीता और अपना जलवा दिखाया.

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उथप्पा का मानना है कि वैभव के पास असाधारण प्रतिभा है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती मैदान के बाहर मिलने वाले दबाव को सही तरीके से संभालने की होगी. यदि वह इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं, तो भारतीय क्रिकेट को एक और महान बल्लेबाज मिल सकता है.

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